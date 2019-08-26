Son Dakika Haberleri: Eskrimde hakemlere sezon öncesi eğitim
Son Dakika Spor Haber

Eskrimde hakemlere sezon öncesi eğitim

40 dakika önce

Türkiye Eskrim Federasyonu merkez hakem kurulunun sezon öncesi eğitimleri sona erdi.

Eskrimde hakemlere sezon öncesi eğitim, System.String[]

Türkiye Eskrim Federasyonu merkez hakem kurulunun sezon öncesi eğitimleri sona erdi.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre, Ankara'da 3 günlük Hakem Gelişim Semineri düzenlendi. Olimpik eskrim hakemleri Vasil Milenchev ve Florin Gheorge eşliğindeki seminerde merkez hakem kurulu üyeleri Ilgın Güçlüer Sürekçigil, Abdussamet Arslan ve Yusuf Barsbuğa hakemleri bilgilendirdi.

Başkent Öğretmenevi'nde 76 hakemin katılımıyla gerçekleştirilen seminerde, hakemlikte dikkat edilmesi gereken hususlar, branşlara özgü spesifik aksiyonlar, sporcu ve antrenörlere karşı tutum ve eskrim kuralları ele alındı.

Seminere katılanlara sertifika verildi.

Türkiye, Spor

Haber Yayın Tarihi: 26.08.2019 10:44 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Kamyonun çektiği otomobile tır çarptı: 3 ölü, 2 yaralı
Kaza yerinden tesadüfen geçen baba, kazada yaralananların çocukları olduğunu görünce sinir krizi geçirdi Eski milli atlet Gül Çıray Akbaş vefat etti 36 günlük Asel bebek için ailesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yardım istedi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.8.2019 11:24:48. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Eskrimde hakemlere sezon öncesi eğitim
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]