Esnaf, iş yeri hekiminden hizmet alma zorunluluğunun ertelenmesinden memnun

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Az tehlikeli iş yerleri ve kamu iş yerlerinin, iş güvenliği uzmanı ve iş yeri hekiminden hizmet alma zorunluluğunun 2023 yılı sonuna kadar ertelenmesi sevindirici." ifadelerini kullandı.

Palandöken, yazılı açıklamasında, haklı ve olumlu taleplerinin kabul edilmesinin esnafı mutlu ettiğini bildirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ilettikleri 11 maddelik talep mektubundaki bir maddenin daha hayata geçirilmesinin sevindirici olduğunu belirten Palandöken, "Kredi borçlarının 3 ay ertelenmesi ve iş yerlerinin çalışma saatlerine ilişkin kısıtlamanın kaldırılmasının ardından az tehlikeli iş yerleri ve kamu iş yerlerinin, iş güvenliği uzmanı ve iş yeri hekiminden hizmet alma zorunluluğunun 2023 yılı sonuna kadar ertelenmesi sevindirici. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgın süreci göz önüne alınarak bu yükümlülüğün ertelenmesi yönündeki talebimizi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yazdığımız mektupla iletmiştik." değerlendirmesinde bulundu.

Palandöken, erteleme kararında emeği geçenlere teşekkür etti.