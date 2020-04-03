Esnafa 9 milyon 204 bin TL ödeme yapılacak - Son Dakika

Ankara Büyükşehir Belediyesi, belediye ve bağlı şirketlerinden alacağı olan 570 esnafa toplam 9 milyon 204 bin TL ödeme yapacak.



Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı duyuruda, "Zor günlerinde de yanlarında olmaya devam edeceğiz, birlikte başaracağız. Zor duruma düşen küçük esnafa yardımcı olabilmek için belediyemiz ve bağlı şirketlerinden alacağı olan 570 esnafımıza toplam 9 milyon 204 bin TL ödenmesine karar verdik" dedi.



Büyükşehir Belediyesine destekten faydalanmak için başvuran Tarık Özel, "Sincan dolmuş durağında esnaf olarak çalışmaktaydım. Korona virüs sebebiyle işe gidemez olduk. Yardım için çok kısa sürede dönüş yaptılar, çok teşekkür ederim. Bugün de formu doldurup yardımdan faydalanmak için geldim" diye konuştu.



Simitçilik yapan Osman Geven de, "İşlerimiz korona virüs sebebiyle bozuldu ve işsiz kaldım. Biz de Belediyemizin bu desteğini duyduk başvurmak istedim. Çok iyi oldu, Allah razı olsun" derken, dolmuş şoförü Oğuzhan Durgun ise işsiz kaldığını, Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın çağrısı üzerine geldiğini söyledi. Servis şoförlüğü yapan Haydar Yanal ise, "Ankara Büyükşehir Belediyesi bu yardımı yaparsa çok güzel şeyler olacak" dedi.



İş yerini kapatan esnaf kadar işletmeleri kapanan müzisyenler de nakit desteği için Büyükşehir Belediyesine başvurmaya başladı. Müzisyenlerden Erkan Biricik, "Müzisyenim. Bu uygulamadan dolayı çok memnun oldum. Dün akşam itibarıyla mesajlarımız geldi. Buraya davet edildik, bu yardımlar için. Ankara Büyükşehir Belediyesine ve Sayın Başkanımız Mansur Yavaş'a çok teşekkür ederim" dedi.



Mehmet Dönmez ise, "Sahne alıyordum, artık şu süreçte çalışamıyorum. Sahne alan arkadaşlar olarak Büyükşehir Belediyesinin bu hizmetinden çok memnunuz. Sanatçı Destek Platformu'nu oluşturup başvurmuştuk. Sağ olsunlar çok erken dönüş yaptılar. Ankara Büyükşehir Belediyesi ve Başkanımız Mansur Yavaş'a çok teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı.



Ankara Kalesi'nde kağıt toplayıcılarına gıda yardımı



Ankara Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı da Ankara Kalesi ve civarında ikamet eden, geçimini kağıt toplayarak sağlayan ve işsiz kalan vatandaşlara günde iki öğün yemek vermeye başladı. Gıda yardım paketlerini ihtiyaç sahiplerine ulaştırmaya devam eden ve mağduriyetleri gideren Büyükşehir Belediyesinin yemek ve kumanya desteğini de sürdürdüğünü belirten Zabıta Daire Başkanı Mustafa Koç, şu bilgileri verdi:



"Belediyemiz çalışamayan esnafın, alt gelir gruplarına mensup insanların mağduriyetlerini gidermek için çaba harcıyor. Ankara'da kağıt toplayıcılığının yasaklanmasıyla bu işi yapanların gıda gereksinimini üstümüze aldık. 3 bin 860 kişiye her gün iki öğün yemek verme işlemimiz devam ediyor. Şu anda Ankara Kalesi bölgesindeyiz. Buradaki vatandaşlarımızdan da yüz elli kişilik bir grubun ciddi mağduriyet yaşadığını tespit ettik. Başkanımızın talimatıyla buradaki vatandaşlarımızı da aynı gruba dahil ettik." - ANKARA