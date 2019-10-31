Esnafın desteğiyle devlet hastanesinde TDL odası kuruldu

BİNGÖL'ün Karlıova ilçesinde bulunan devlet hastanesine esnafın desteğiyle tam teşekküllü Travay Doğum Lohusa (TDL) odası kuruldu.

Karlıova Devlet Hastanesi Başhekimi Şakir Mehmet ve hastane yönetimi, halkın talebini karşılamak için TDL odası kurulması için çalışma başlattı. Esnafın desteğiyle alınan mobilya ve malzemelerle hazırlanan oda, hastaların hizmetine açıldı.

Karlıova Devlet Hastanesi Başhekimi Şakir Mehmet, esnafla birlikte hizmete açtıkları odadan ilçe halkının yaralanacağını söyledi. Başhekim Mehmet, İlçe esnafımız da konuya duyarlı davranarak örnek bir çalışmayla odamızın mobilyalarını döşediler. TDL odasını kurarak hastanemizde VIP doğum hizmeti vereceğiz. Odamızın özelliği doğum öncesinde annenin ayrı bir müdahale odasına gitmeden kendi yatağında doğumunu gerçekleştiriyor olmasıdır. İlçemizdeki anne adaylarının ev konforunda rahat bir şekilde güvenli doğum yapmasını sağlayarak anne ile bebeğin ilk temasının yanı sıra annenin doğum yarasının hızla iyileşmesinde odamızın önemi ön plana çıkmaktadır dedi.