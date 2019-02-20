Son Dakika Haberleri: Esnaftan Başkan Adayına: "İsmail Erdem Kazanırsa Ataşehir Kazanır"

Esnaftan Başkan Adayına: "İsmail Erdem Kazanırsa Ataşehir Kazanır"

39 dakika önce

Esnaftan başkan adayına: "İsmail Erdem kazanırsa Ataşehir kazanır"İSTANBUL - AK Parti Ataşehir Belediye Başkan Adayı İsmail Erdem, İçerenköy esnafını ziyaret etti.

Esnaftan Başkan Adayına:
Esnaftan başkan adayına: "İsmail Erdem kazanırsa Ataşehir kazanır"

İSTANBUL - AK Parti Ataşehir Belediye Başkan Adayı İsmail Erdem, İçerenköy esnafını ziyaret etti. İçerenköylü esnaf, "İsmail Erdem kazanırsa Ataşehir kazanır" dedi.
Sancaktepe Belediye Başkanı ve Ataşehir Belediye Başkan Adayı İsmail Erdem, aday gösterildiği günden bu yana Ataşehir'i karış karış gezerek halkın sıkıntılarını dinliyor. Ataşehir için aday olan Başkan Erdem ilçeyi kalkındıracak projelerini Ataşehirli vatandaşlara anlatıyor.
Esnaf, Ataşehir için proje üreten Başkan İsmail Erdem'e teşekkür etti
Ataşehir'in tüm mahallelerini, esnafı gezerek ve Ataşehirli vatandaşlarla bir araya gelerek ilçenin sorunlarını not eden Başkan İsmail Erdem, bugün öğle saatlerinde İçerenköy Mahallesi esnafını ziyaret etti. Başkan İsmail Erdem'i görev vatandaşlar, sorunlarını dinleyen, Ataşehir'in geleceği için çalışan, proje üreten bir adayı karşılarında görmelerinden dolayı mutlu olduklarını söyleyerek, Başkan Erdem'e teşekkür etti.
İsmail Erdem kazanırsa Ataşehir kazanır
Ataşehir İçerenköy esnafı, Başkan İsmail Erdem'in Ataşehir'e aday olduğunu ilk duyduklarında çok sevindiklerini belirterek, İsmail Erdem kazanırsa Ataşehir kazanır dediler. Başkan İsmail Erdem, Ataşehir'in geleceği ve gelişimi için tüm projeleri ile hazır olduklarını söyledi.
Başkan İsmail Erdem, İçerenköy esnafını ziyaretinin ardından aynı bölgede bulunan engelli vatandaşların evlerine de giderek ihtiyaçları hakkında bilgi aldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 12:04 Kaynak: İHA

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