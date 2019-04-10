Esnaftan Polislere Pasta Süprizi
1 saat önce
Bartın'da kent merkezinde kavga ihbarı üzerine bölgeye giden polis ekiplerine, esnaflar sürpriz yaptı.
Bartın
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 10:05 Kaynak: DHA
'da kent merkezinde kavga
ihbarı üzerine bölgeye giden polis ekiplerine, esnaflar sürpriz yaptı. Esnaflar, polislerin gününü kutlayarak birlikte pasta kesti.
Bartın Hükümet
Caddesi'ndeki esnaflar, Türk Polis
Teşkilatının 174. kuruluş yıldönümü nedeniyle polise sürpriz hazırladı. Esnaf, polisi arayarak cadde üzerinde kavga olduğu ihbarını yaptı. İhbar üzerine çok sayıda polis, olay yerine sevk edildi. Caddeye gelen polisler koşarak kavga eden gurubu ararken, esnaflar bir iş yerinden pasta ile çıktı. Esnaflar polislerin yanında toplanarak, alkışlarla Polis Haftasını kutladı.
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