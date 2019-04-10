Son Dakika Haberleri: Esnaftan Polislere Pasta Süprizi

Esnaftan Polislere Pasta Süprizi

1 saat önce

Bartın'da kent merkezinde kavga ihbarı üzerine bölgeye giden polis ekiplerine, esnaflar sürpriz yaptı.

Bartın'da kent merkezinde kavga ihbarı üzerine bölgeye giden polis ekiplerine, esnaflar sürpriz yaptı. Esnaflar, polislerin gününü kutlayarak birlikte pasta kesti.

Bartın Hükümet Caddesi'ndeki esnaflar, Türk Polis Teşkilatının 174. kuruluş yıldönümü nedeniyle polise sürpriz hazırladı. Esnaf, polisi arayarak cadde üzerinde kavga olduğu ihbarını yaptı. İhbar üzerine çok sayıda polis, olay yerine sevk edildi. Caddeye gelen polisler koşarak kavga eden gurubu ararken, esnaflar bir iş yerinden pasta ile çıktı. Esnaflar polislerin yanında toplanarak, alkışlarla Polis Haftasını kutladı.
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 10:05 Kaynak: DHA
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