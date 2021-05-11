ESO Üyeleri, üretim ve ekonomide dengeler değişecek sürece hazırlanıyor - Son Dakika

ESO Üyeleri, üretim ve ekonomide dengeler değişecek sürece hazırlanıyor

11.05.2021 15:17
ESO Üyeleri, üretim ve ekonomide dengeler değişecek sürece hazırlanıyor, System.String[]

Eskişehir Sanayi Odası(ESO) dünya ekonomisinin ve küresel ticaretin açısından derinden etkileneceği tahmin edilen Avrupa Yeşil Mutabakatı (Green Deal) konusunda 'ESO Sürdürülebilir ve Yeşil Sanayi Birimi' çalışmalarına başladı.

Eskişehir Sanayi Odası(ESO) dünya ekonomisinin ve küresel ticaretin açısından derinden etkileneceği tahmin edilen Avrupa Yeşil Mutabakatı (Green Deal) konusunda 'ESO Sürdürülebilir ve Yeşil Sanayi Birimi' çalışmalarına başladı.

ESO çok kısa bir süre sonra dünya ekonomisinin ve küresel ticaretin yönünü değiştirmesi, üretim süreçlerini derinden etkilemesi beklenen Avrupa Yeşil Mutabakatı (Green Deal) konusunda önemli bir adım attı. Bu konuda ilk adım ise online bilgilendirme seminerinde atıldı. Eskişehir Teknik Üniversitesi Ekoloji Anabilim Dalı Başkanı, ESO Sürdürülebilir ve Yeşil Sanayi Danışmanı Prof. Dr. Cengiz Türe'nin sunuşuyla gerçekleştirilen webinarda (internet tabanlı seminer) Yeşil Mutabakat hakkında bilgi verilirken, Türkiye'nin mutabakatta ne kadar hazır olduğu ve ülkemizin yapması gerekenler açıklandı.

Online yapılan etkinliğin açılışında konuşan ESO Başkanı Celalettin Kesikbaş, "Gelecekte iki kavramı daha çok duyacağız. Bunlardan biri dijital dönüşüm diğeri ise yeşil dönüşümdür. Karbon salınımı 2030'a kadar yüzde 50 azaltmayı, 2050 yılında ise sıfır düzeyine çekmeyi öngören Avrupa Yeşil Mutabakatı, her ne kadar çevreci bir girişim gibi görünse de aslında dijital dönüşümle birlikte tasarlanan yeni bir büyüme stratejisi olduğu bilinmektedir" dedi.

Yol haritası belirlendi

ESO Yönetim Kurulu Üyesi, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Atık ve Geri Dönüşüm Sanayi Meclisi Başkan Yardımcısı Ömer Benli ise yaptığı değerlendirmede, "Avrupa Yeşil Mutabakatı" planının, AB'nin 2050 yılına kadar karbon nötr olması için kapsamlı bir yol haritası ortaya koyduğunu ifade etti. Çevresel koruma ve sürdürülebilirlik için AB'nin bir hedef, vizyon ortaya koyduğuna değinen Benli, "Vizyonlar beklentilerin üzerinde hedefleri tanımlar. En yakına ulaşmak üzere ortaya konmuş hedeflerin yanı sıra 2050 yılına kadar karbon-nötr hale getirmeyi hedefleyen bir dizi çalışmanın yapılmasını içermektedir. Bu anlamda AB başta iklim yasası ve karbon sınır vergisi olmak üzere bir dizi önlemi de bu anlaşma kapsamında hayata geçirmektedir" diye konuştu.

"Talep artacak"

Türkiye'nin ihracatının yüzde 50'sinin AB'ye olduğunu düşünüldüğünde ve 2023 yılı sonuna kadar geçişe ilişkin uyum mekanizmalarının uygulamaya gireceğini, Türkiye olarak sürecin ıskalanmaması gereken bir konu olduğunu ifade eden Benli, "Sürece geçişte bazı zorluklar olsa da önemli fırsatlarda peşi sıra gelmektedir. Bir yandan daha yeşil ve daha temiz bir dünya planlanırken, diğer yandan da yepyeni sektörler, iş alanları ve piyasalar açılacak. Yeşil ürünlere ve hizmetlere olan talep artacak" dedi.

Türe, yapılan açılış konuşmalarından sonra "Avrupa Yeşil Mutabakatı - Mutabakata Hazır Mıyız?" başlıklı webinarda konu hakkında bir sunuş yaptı. Türe, "Oyunun kuralları değil kendisi değişiyor" diyerek şu konular hakkında - ESKİŞEHİR

ESO Üyeleri, üretim ve ekonomide dengeler değişecek sürece hazırlanıyor
ESO Üyeleri, üretim ve ekonomide dengeler değişecek sürece hazırlanıyor
ESO Üyeleri, üretim ve ekonomide dengeler değişecek sürece hazırlanıyor

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Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi ESO Üyeleri, üretim ve ekonomide dengeler değişecek sürece hazırlanıyor - Son Dakika Ekonomi


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