ESO ve EOSB işbirliği artacak - Son Dakika
Son Dakika Güncel ESO ve EOSB işbirliği artacak - Son Dakika

ESO ve EOSB işbirliği artacak

6 saat önce

Eskişehir Sanayi Odası (ESO) ve Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi'nin (EOSB) her ay düzenli olarak gerçekleştirdiği 'İstişare Toplantısı' ESO hizmet binasında yapıldı.

ESO ve EOSB işbirliği artacak, System.String[]

Eskişehir Sanayi Odası (ESO) ve Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi'nin (EOSB) her ay düzenli olarak gerçekleştirdiği 'İstişare Toplantısı' ESO hizmet binasında yapıldı. Toplantıda iki kurum arasında yapılan işbirliklerinin artarak devam etmesi değerlendirlidi.


Eskişehir Sanayi Odası'nda yapılan toplantıya ESO Meclis Başkanı Süha Özbay, ESO Başkanı Celalettin Kesikbaş, EOSB Başkanı Nadir Küpeli, ESO Başkan Yardımcısı Sinan Özeçoğlu, ESO Yönetim Kurulu Üyeleri Emre Sarar, Güven Erdoğan, Evren Şahin, EOSB Başkan Vekili Metin Saraç, EOSB Yönetim Kurulu Üyeleri Yavuz Ayva, Hamza Tınas, Denetim Kurulu Üyeleri Hikmet Çetin ve Samet Özkaya katıldı.


Gündemdeki ekonomik gelişmelerinde değerlendirdiği ESO ve EOSB'nin birlikte düzenlediği 'İstişare Toplantısı'nda, Eskişehir'de potansiyeli yüksek sektörler de mercek altına alınarak bu alanda yapılabilecekler konuşuldu. - ESKİŞEHİR

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Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 04:43 Kaynak: İHA
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