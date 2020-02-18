ESOGÜ ile Eskişehir Orman Bölge Müdürlüğü arasında işbirliği protokolü imzalandı - Son Dakika

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) ile Eskişehir Orman Bölge Müdürlüğü arasında 'Kocakır Devlet Ormanı'ndaki Ekoturizm Alanı İçerisinde Hippoterapi Uygulamalarına İlişkin Protokol' imzalandı.



Protokol imza töreni ESOGÜ Rektörü Prof. Dr. Kemal Şenocak, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Ali Arslantaş, Prof. Dr. Kamil Çolak ve Prof. Dr. Rifat Edizkan ile Eskişehir Orman Bölge Müdürü Recep Temel ve yöneticilerin katılımlarıyla ESOGÜ Rektörlük Senato Salonu'nda gerçekleşti.



Protokole göre ESOGÜ'ye bitişik Kocakır Devlet Ormanı'ndaki ekoturizm alanı hippoterapi amaçlı kullanılacak. Orman Bölge Müdürlüğü Kocakır Devlet Ormanı'nda bu amaçla bir atlı yürüyüş yolu oluşturacak. Protokol ile ayrıca ekoturizm faaliyetleri ile orman-halk ilişkilerinin daha da iyileştirilmesi ve halkımızın sağlıklı yaşamına katkı sağlanması amaçlanıyor. - ESKİŞEHİR