ESOGÜ ile Kardemir A.Ş. arasında işbirliği protokolü imzalandı - Son Dakika

ESOGÜ ile Kardemir A.Ş. arasında işbirliği protokolü imzalandı

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) ile Kardemir Karabük Demir Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş. arasında işbirliğini güçlendirme ve uygulanabilir sonuçların sanayiye aktarımını sağlamaya yönelik bir işbirliği protokolü imzalandı.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) ile Kardemir Karabük Demir Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş. arasında işbirliğini güçlendirme ve uygulanabilir sonuçların sanayiye aktarımını sağlamaya yönelik bir işbirliği protokolü imzalandı.

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Elektronik ortamda gerçekleştirilen protokol imza törenine ESOGÜ adına Rektör Prof. Dr. Kemal Şenocak, Rektör Danışmanları Doç. Dr. Oytun Meçik, Doç. Dr. Kemal Özkan ve Doç. Dr. Osman Nuri Çelik ile ESOGÜ Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Ahmet Yazıcı katılırken; Kardemir A.Ş. adına ise Genel Müdür Yardımcısı Uğur Altundağ, Ar-Ge Müdürü Mücahit Sevim, Yardımcı İşletmeler Direktörü Mehmet Nalçabasmaz, Kurumsal İletişim Şefi Rıfat Cıngıllıoğlu ve Eğitim Koçu Burcu Öztürk katıldı.


Protokol imza töreni Rektör Prof. Dr. Kemal Şenocak'ın teknoloji ve inovasyon üzerine yaptığı konuşma ile başladı. Rektör Prof. Dr. Kemal Şenocak'ın konuşmasının ardından karşılıklı görüş alışverişinin gerçekleştirildiği toplantıda imzalanan protokol ile beş yıl süreyle ESOGÜ ile Kardemir A.Ş. arasında araştırma ve geliştirme proje çalışmaları, öğretim süreci entegrasyonu, staj programları, yüksek lisans/doktora araştırmaları ve diğer bazı alanlarda işbirliği gerçekleştirilmesi öngörülüyor. - ESKİŞEHİR

Kardemir Karabük Demir Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş, Demir Çelik, Karabük, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.07.2020 16:53 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel ESOGÜ ile Kardemir A.Ş. arasında işbirliği protokolü imzalandı - Son Dakika
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