ESOGÜ Meşelik Kampüsü şimdi üç boyutlu - Son Dakika
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ESOGÜ Meşelik Kampüsü şimdi üç boyutlu

7 saat önce

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Meşelik Kampüsü üç boyutlu olarak modellendi.

ESOGÜ Meşelik Kampüsü şimdi üç boyutlu, System.String[]

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Meşelik Kampüsü üç boyutlu olarak modellendi.


Meşelik Kampüsü'ndeki tüm binaların tek tek 3D uygulamalarla modellendiği harita ESOGÜ Sanat ve Tasarım Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü öğrencisi Yasin Eşin tarafından tasarlandı. Hiçbir detayın atlanmadığı haritada ESOGÜ Atatürk ve Gençlik Anıtı'ndan, tarihi dekovile, dağcılık tırmanma kulesine kadar tüm detaylar incelikle çalışıldı. Haritanın Meşelik Kampüse gelen tüm ziyaretçiler için yönlendirici olması hedefleniyor. - ESKİŞEHİR

Eskişehir Osman Gazi Üniversitesi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Kadıtepe, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 04:11 Kaynak: İHA
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