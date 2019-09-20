Espark DinamikFest'e hazır

Eskişehir'in yaşam ve cazibe merkezi Espark Alışveriş Merkezi, 21-22 Eylül günlerinde spor aktiviteleri ve ünlü şarkıcıların sahne aldığı konserlere ev sahipliği yapacak.



Espark Alışveriş Merkezi, DinamikFest ile tüm gençlere ve kendini genç hissedenlere unutulmaz anlar yaşatmaya hazırlanıyor. Tüm etkinliklere katılımın ücretsiz olduğu, 21-22 Eylül günlerinde gerçekleştirilecek DinamikFest kapsamında, Espark AVM'nin yanındaki açık otopark alanında gün boyunca akrobatik bisiklet ve kaykay showları, tırmanma duvarı, canlı langırt gibi ziyaretçilerin deneyimleyecekleri spor etkinlikleri ve birbirinden güzel konserler düzenlenecek. 70 farklı sporu tek çatı altında toplayan spor giyim ürünleri ve ekipmanlarından oluşacak etkinlik alanında, ziyaretçilere çeşitli spor dallarında eşsiz deneyimler yaşatacak ve sürpriz hediyeler verilecek. Alanların yanı sıra kurulacak iki ayrı kaykay alanında ziyaretçiler, eğlenirken becerilerini sergileme fırsatını da yakalayacak. Her iki gün de saat 15.00 da açılacak olan alanda gün boyu paten, break dans, Bmx ve Chiboard gösterileri sergilenirken aynı zamanda canlı DJ performansı da gerçekleşecek.



Türkçe rap'in sevilen isimleri Espark'ta sahne alacak



Espark DinamikFest'e katılan ziyaretçiler müziğe de doyacak. 21 Eylül Cumartesi akşamı Türk rap ve hiphop müziğinin sevilen isimleri Eypio, Anıl Piyancı ve Şehinşah Espark'ta hayranlarıyla buluşacak. Saat 19.00'da sahneye Günah Benim, Gömün Beni Çukura ve Vur Vur gibi şarkılarıyla tanınan Eypio çıkacak. Eypio'nun ardından saat 20.00'de Anıl Piyancı sahne alacak. Anıl Piyancı; Son Bir Gece Daha, Tavşan, Profesör, Palavra gibi şarkılarını hayranlarıyla birlikte seslendirecek. Saat 21.00'da ise Yak Yak Yak, Piranha, Kıskanç gibi birçok şarkısı dillere pelesenk olan Şehinşah, hayranlarıyla Espark'ta buluşacak.



Pazar günü Kalben ve Can Gox sahnede olacak



Espark'ta DinamikFest heyecanı 22 Eylül'de de devam edecek. Yine saat 15.00'da çeşitli şovlar ve spor aktiviteleriyle kapılarını açacak olan DinamikFest, Espark ziyaretçilerini ağırlamaya devam edecek. Saat 19.00'da 2014 yılında Türkiye Sofar Sounds videoları içerisinde tıklanma rekorları kıran, Sadece isimli şarkısıyla adını duyuran Kalben; Saçlar, Haydi Söyle, Sonsuza Kadar, Al Beni gibi birbirinden güzel şarkılarını Espark ziyaretçileri için seslendirecek. 21.00' de ise sahneye Drama Köprüsü, Haydar Haydar, Unutama Beni, Neredesin Sen, İçimde Ölen Biri Var gibi unutulmaz şarkılara getirdiği yorumlarıyla dikkat çeken Can Gox gelecek. - ESKİŞEHİR