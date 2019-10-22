Son Dakika Haberleri: Esper, Suudi Arabistan Savunma Bakan Yardımcısı ile görüştü
Son Dakika Güncel Esper, Suudi Arabistan Savunma Bakan Yardımcısı ile görüştü

Esper, Suudi Arabistan Savunma Bakan Yardımcısı ile görüştü

20 dakika önce

ABD Savunma Bakanı Mark Esper, Suudi Arabistan Savunma Bakan Yardımcısı Halid bin Selman ile iki ülke arasındaki askeri ve stratejik işbirliğini görüştü.

Esper, Suudi Arabistan Savunma Bakan Yardımcısı ile görüştü, System.String[]

ABD Savunma Bakanı Mark Esper, Suudi Arabistan Savunma Bakan Yardımcısı Halid bin Selman ile iki ülke arasındaki askeri ve stratejik işbirliğini görüştü.

Suudi Arabistan haber ajansı SPA'ya göre, sürpriz bir ziyaretle başkent Riyad'a gelen Esper, burada Bin Selman ile bir araya geldi.

Haberde, ikilinin, iki ülke arasındaki stratejik ve askeri işbirliği ile ortak savunma ve güvenlik konularını ele aldığı kaydedildi.

Esper'in Riyad ziyareti, dün pek çok ülkenin genelkurmay başkanlarının " İran'ın oluşturduğu tehdit ve bölgedeki deniz yolları güvenliğinin" görüşüldüğü toplantıyla eş zamanlı gerçekleşti.

Suudi Arabistan, James Mattis, Riyad, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.10.2019 03:56 Kaynak: AA
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