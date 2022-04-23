Espiye'de, "23 Nisan" temalı resim sergisi açıldı - Son Dakika

Espiye Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğünce 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında resim sergisi organize edildi.

Kaymakam Taner Tengir, düğün salonunda düzenlenen serginin açılışında, sosyal faaliyet ve sanat adına yapılan etkinliklerin önemli olduğunu belirterek, "Bu yıl 102. yılını kutladığımız 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na yakışır bir şekilde kutlanması için yıllık etkinlik planlamasına aldığımız tematik sergimizin açılmasında emeği geçen öğretmenlerimize ve kursiyerlerimize teşekkür ediyorum." dedi.

Öğrenciler ve kursiyerlere ait 625 resmin yer aldığı serginin açılışına, Belediye Başkanı Mustafa Karadere, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ömer Karakayalı ve diğer ilgililerin yanı sıra davetliler katıldı.