Espiye Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Yanık yeniden seçildi - Son Dakika
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Espiye Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Yanık yeniden seçildi

09.03.2022 11:41
Espiye Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Yanık yeniden seçildi

Espiye Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanlığı'na Salih Yanık yeniden seçildi.

Espiye Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanlığı'na Salih Yanık yeniden seçildi.

İlçedeki düğün salonunda gerçekleştirilen olağan genel kurulda gidilen seçimde, mevcut başkan Yanık 258 oyla yeniden seçildi.

???????Yanık, seçimin ardından yaptığı konuşmada, genel kurulda kendilerini tekrar bu göreve layık gören üyelere ve seçime katılan davetlilere teşekkür etti.

Yanık'ın başkanlığındaki yönetim kurulu Hüseyin Çelik, Gültekin Özcan, İsmail Güngör, Mustafa Önal, Hasan Tös, Mesut Torun'dan oluştu.

Denetim kurulunda ise Fikret Kömürcü, Mehmet Torun ve Mustafa Demirci yer aldı.

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Esnaf ve Sanatkarlar, Salih Yanık, Düğün, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Espiye Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Yanık yeniden seçildi - Son Dakika


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