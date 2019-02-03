Son Dakika Haberleri: Espiye Ziraat Odası'nda Uçar Güven Tazeledi

Espiye Ziraat Odası'nda Uçar Güven Tazeledi

1 saat önce

Espiye Ziraat Odası olağan genel kurulu yapıldı.

Espiye Ziraat Odası'nda Uçar Güven Tazeledi, System.String[]
Espiye Ziraat Odası olağan genel kurulu yapıldı. Mevcut başkan Raif Uçar, yeniden başkanlığa seçildi.

Espiye Ziraat Odası'nda gerçekleşen genel kurul seçimlerine tek liste halinde gidildi. Genel kurula katılan delegelerden 42'sinin oyunu alan Raif Uçar, yeniden başkanlığa seçildi.

Raif Uçar başkanlığındaki yönetim kurulu ise Kadir Bodur, Sefer Kuş, Yakup Bayhan, Ali Yıldız, Yılmaz Akgün ve Dursun Firar'dan oluştu. Espiye Ziraat Odası'nda gerçekleşen genel kurula Espiye Belediye Başkanı Mustafa Karadere, ilçe ziraat odaları başkanları, delegeler ile davetliler katıldı.

Espiye Ziraat Odası Başkanı Uçar, Ziraat Odası olarak bugüne kadar üreticinin her zaman yanında olduklarını belirterek, "Bundan sonrada aynı şekilde yolumuza devam edeceğiz. Birinci önceliğimiz üreticilerimizdir. Amacımız üreticimizin alın terinin karşılığını almasıdır. Genel kurula katılan ve bizleri destekleyen tüm üreticilerimize teşekkür ediyoruz" dedi. - GİRESUN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.02.2019 03:15 Kaynak: İHA

Espiye, Güncel
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