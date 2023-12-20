Esra Erol\'un programına katılan kadın, pırasaya tiki olan eşini bayılttı

Hamas\'tan ateşkes isteyen İsrail\'e yanıt! Netanyahu\'nun hoşuna gitmeyecek bir şartları var

Hem görüntü hem de bıraktığı mektup yetkilileri harekete geçirdi

İstanbulspor ne ceza alacak? PDFK\'nın talimatnamesi çok açık

Esra Erol'un sunduğu bir televizyon programına ilginç anlar damgasını vurdu. Pırasaya tiki olan eşinin söylediklerine sinirlenen Çiğdem isimli kadın, kocası bayılana kadar "pırasa" dedi. Muhammet isimli şahıs ise, eşinin sözleri sonrası canlı yayında bayıldı.

PIRASAYA TİKİ OLAN ADAM CANLI YAYINDA YERE YIĞILDI

Eşi tarafından terk edildiğini söyleyen bir kişi, eşinin "pırasa" sözleri karşısında krize girdi. Pırasaya tiki olduğu öğrenilen Muhammet isimli şahıs canlı yayında bayıldı.

Esra Erol, "pırasa" sözü sonrası bayılan Muhammet'e müdahale etmeleri için sağlık ekiplerini stüdyoya çağırdı.