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Esra Erol'un programına katılan kadın, pırasaya tiki olan eşini bayılttı - Son Dakika
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Esra Erol'un programına katılan kadın, pırasaya tiki olan eşini bayılttı

Esra Erol'un sunduğu bir televizyon programında ilginç bir olay yaşandı. Pırasaya tiki olan bir konuk, eşinin "pırasa" sözleri karşısında bayıldı. Canlı yayında bayılan konuk için sağlık ekipleri stüdyoya çağrıldı.

20.12.2023 - 00:09,  Güncelleme: 00:14
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Esra Erol'un sunduğu bir televizyon programına ilginç anlar damgasını vurdu. Pırasaya tiki olan eşinin söylediklerine sinirlenen Çiğdem isimli kadın, kocası bayılana kadar "pırasa" dedi. Muhammet isimli şahıs ise, eşinin sözleri sonrası canlı yayında bayıldı.

PIRASAYA TİKİ OLAN ADAM CANLI YAYINDA YERE YIĞILDI

Eşi tarafından terk edildiğini söyleyen bir kişi, eşinin "pırasa" sözleri karşısında krize girdi. Pırasaya tiki olduğu öğrenilen Muhammet isimli şahıs canlı yayında bayıldı.

Esra Erol'un programına katılan kadın, 'pırasa' tiki olan eşini canlı yayında bayılttı

Esra Erol, "pırasa" sözü sonrası bayılan Muhammet'e müdahale etmeleri için sağlık ekiplerini stüdyoya çağırdı.

Esra Erol\'un programına katılan kadın, pırasaya tiki olan eşini bayılttı
Abdullah Aydemir
Sondakika.com - Televizyon
YORUMLAR (1)
  • mert çelik: bu amcayı gece uyurken pırasa dolu dükkana koymak lazım ki düzelsin Yanıtla 0 0

Esra Erol, Televizyon, 3.Sayfa, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Televizyon Esra Erol'un programına katılan kadın, pırasaya tiki olan eşini bayılttı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Esra Erol'un programına katılan kadın, pırasaya tiki olan eşini bayılttı - Son Dakika
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