Esra Erol'un sunduğu bir televizyon programına ilginç anlar damgasını vurdu. Pırasaya tiki olan eşinin söylediklerine sinirlenen Çiğdem isimli kadın, kocası bayılana kadar "pırasa" dedi. Muhammet isimli şahıs ise, eşinin sözleri sonrası canlı yayında bayıldı.
Eşi tarafından terk edildiğini söyleyen bir kişi, eşinin "pırasa" sözleri karşısında krize girdi. Pırasaya tiki olduğu öğrenilen Muhammet isimli şahıs canlı yayında bayıldı.
Esra Erol, "pırasa" sözü sonrası bayılan Muhammet'e müdahale etmeleri için sağlık ekiplerini stüdyoya çağırdı.
Son Dakika › Televizyon › Esra Erol'un programına katılan kadın, pırasaya tiki olan eşini bayılttı - Son Dakika