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Esra Hankulu'nun ölümünde baş şüpheli olan Ümitcan Uygun ve arkadaşlarının olay gecesine ait görüntüleri ortaya çıktı - Son Dakika

Esra Hankulu'nun ölümünde baş şüpheli olan Ümitcan Uygun ve arkadaşlarının olay gecesine ait görüntüleri ortaya çıktı

03.11.2021 17:58

Geçtiğimiz yaz Ankara'da bulunan evinde ölü bulunan Esra Hankulu'nun hayatını kaybetmesinde baş şüpheli olan Ümitcan Uygun, Furkan Gürgil ve Dilan Civelek'in olayın yaşandığı geceyle ilgili görüntüleri ortaya çıktı.

3 Ağustos'ta Mamak ilçesi Akdere semtindeki eve giden emniyet güçleri, 25 yaşındaki Esra Hankulu'nun hayatını kaybettiğini belirlemişti. Bunun üzerine olay gecesi Hankulu ile aynı evde kalan şüpheliler Ümitcan Uygun, Furkan Gürgil ve Dilan Civelek gözaltına alınmıştı.

TUTUKLANMIŞLARDI

Mahkemeye sevk edilen şüpheli Uygun, "kasten öldürmek" suçundan tutuklanırken, "suç delillerini karartmak" ile suçlanan diğer iki şüpheli hakkında ise "konutu terk etmeme" şeklinde adli kontrol uygulanmasına karar verilmişti.

İDDİANAME DÜZENLENDİ

Hankulu'nun evinde ölü bulunmasıyla ilgili soruşturma tamamlandı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Ümitcan Uygun'un da aralarında bulunduğu 3 şüpheli hakkında iddianame düzenlendi.

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPSİ İSTENDİ

Şüpheli Ümitcan Uygun'un "kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla cezalandırılması istendi.

ARKADAŞLARININ 5 YILA KADAR HAPSİ TALEP EDİLDİ

Hankulu öldüğü sırada evde bulunan 2 arkadaşının ise "Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçundan 5 yıla kadar hapsi talep edildi.

ESRA HANKULU VE ÜMİTCAN UYGUN'UN SON GÖRÜNTÜLERİ ÇIKTI

Ümitcan Uygun ile Esra Hankulu'nun son görüntüleri ortaya çıktı. A Haber'de yayınlanan görüntülere göre; Esra Hankulu'nun eve girdiği görülüyor. Yanında ise o gece Esra Hankulu ile evde olan Dilan Civelek bulunuyor. Onlar içeri girdikten kısa bir süre sonra Ümitcan Uygun evin olduğu bölgeye geliyor. Ümitcan Uygun'un yanında Furkan Gürgil bulunuyor. Gece yarısına doğru Ümitcan Uygun ve Furkan Gürgil evden ayrılıyorlar. Görüntülerde 2 isim sokağın başına doğru gidiyorlar ve orada bekliyorlar ve bir taksi çağırıyorlar. Onlar taksiciyle konuşurken evden 2 kişi çıkıyor. Onlar da Esra Hankulu ve Dilan Civelek.

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Esra Hankulu'nun ölümünde baş şüpheli olan Ümitcan Uygun ve arkadaşlarının olay gecesine ait görüntüleri ortaya çıktı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Esra Hankulu'nun ölümünde baş şüpheli olan Ümitcan Uygun ve arkadaşlarının olay gecesine ait görüntüleri ortaya çıktı - Son Dakika
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