Eşref Gani, mahkum Talibanların serbest bırakılması yönünde taahhüt olmadığını açıkladı - Son Dakika

Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani, ABD ile Taliban arasında dün imzalanan barış anlaşmasının ardından, Taliban üyesi 5 bin mahkumun serbest bırakılması konusunda herhangi bir taahhüt olmadığını duyurdu.

Gani, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, dün Katar'ın başkenti Doha'da imzalanan "Afganistan'a Barışı Getirme Anlaşması"na ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Anlaşmadaki "ABD ile Taliban arasında mahkum takası yapılmasına" ilişkin maddeye değinen Gani, Taliban üyesi mahkumların Afgan diyaloğu başlamadan önce serbest bırakılmasının yanlış olduğunu ve koşulsuz serbest bırakılmaları konusunda ABD ile hemfikir olmadıklarını dile getirdi.

Taliban üyesi mahkumları serbest bırakma yetkisinin sadece Afgan hükümetinin elinde olduğunu belirten Gani, "barış sürecinde şeffaflık olmazsa kapalı kapılar ardında imzalanan bir anlaşmanın yarın büyük sorunlara yol açabileceği" uyarısında bulundu.

"5 bin mahkumun serbest bırakılmasının ön koşul olarak kabul edilemeyeceğini, bunun ancak müzakerelerin bir parçası olabileceğini" kaydeden Gani, bu konuda herhangi bir taahhüt olmadığını vurguladı.

Gani, ABD'nin bu konuda herhangi bir yetkisinin olmadığına ve kimsenin Afganistan hükümetini buna mecbur edemeyeceğine dikkati çekerek, Afganistan hükümetinin bu mahkumların serbest bırakılmasının ardından tekrar cepheye gitmeyeceklerine emin olması gerektiğinin altını çizdi.

Konunun Afgan diyaloğunda konuşulması gerektiğini ifade eden Gani, Afgan diyaloğunu yürütecek heyetin yakında belirleneceği bilgisini paylaştı.

Afganistan Cumhurbaşkanı Gani, ülkesinde kısmi ateşkesin devam edeceğini ve bunun ilerleyen zamanlarda kalıcı ateşkes olmasını temenni ettiklerini söyledi.

Afganistan'da barış sürecini başlatan anlaşma dün imzalanmıştı

"Afganistan'a Barışı Getirme Anlaşması" adı verilen anlaşma, yaklaşık iki yıl ABD ile Taliban arasındaki görüşmelere ev sahipliği yapan Katar'ın başkenti Doha'daki Sheraton Hotel'de düzenlenen törenle imzalanmıştı.

Anlaşmaya, ABD adına ABD'nin Afganistan Özel Temsilcisi Zalmay Halilzad, Taliban adına Siyasi Ofis Başkanı Molla Abdulgani Berader imza atmıştı.

Afganistan'daki ABD, müttefikleri ve koalisyon güçlerinin ülkede konuşlu askerlerinin sayısını 135 gün içinde 8 bin 600'e düşürmesi öngörülen anlaşmada, "Taliban olarak bilinen ve ABD tarafından tanınmayan Afganistan İslam Emirliği'nin anlaşmada belirtilen taahhütlere uyması halinde ABD, müttefikleri ve koalisyon güçleri askerlerinin tamamını 14 ay içinde ülkeden çekecek." ifadelerine yer verilmişti.

ABD ve Taliban arasında mahkum takası yapılacağı belirtilen anlaşmada, "Taliban olarak bilinen ve ABD tarafından bir devlet olarak tanınmayan Afganistan İslam Emirliği üyesi 5 binden fazla mahkum, karşı taraftan da binden fazla mahkum Afganlılar arasında siyasi diyaloğun başlayacağı 10 Mart 2020'ye kadar serbest bırakılacak." değerlendirmesine yer verilmişti.

Anlaşmada, Taliban'ın serbest bırakılan üyelerinin ABD ve müttefiklerine tehdit oluşturmamasını sağlayacağının altı çizilmişti.