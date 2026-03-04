EŞREF'LE SAHUR VAKTİ TEZ GELDİ - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

EŞREF'LE SAHUR VAKTİ TEZ GELDİ

EŞREF\'LE SAHUR VAKTİ TEZ GELDİ
04.03.2026 18:14
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

EŞREF-RÜYA AŞKI MANİ OLDU!

EŞREF RÜYA RAMAZAN DAVULCULARINA İLHAM VERDİ

MAHALLELİ SAHURA EŞREF RÜYA İLE UYANDI

Kanal D'nin çarşamba akşamlarına damga vuran fenomen dizisi Eşref Rüya, bu kez ekranlardan taşıp ramazan geleneğine ilham verdi. Sahur vakti görüntülenen bir ramazan davulcusunun okuduğu dizi temalı mani, kısa sürede sanal medyanın gündemine yerleşti. "Ramazan geldi hoş geldi, gönüllere nur geldi. Eşref, Rüya'yı ararken, sahur vakti tez geldi" dizeleriyle mahalleliyi sahura uyandıran davulcunun videosu izlenme rekoru kırdı.

EŞREF'LE SAHUR VAKTİ TEZ GELDİ

AKIMA DÖNÜŞTÜ

Kısa sürede viral olan görüntüler, Eşref Rüya izleyicilerinin de desteğiyle akıma dönüştü. Kullanıcılar birbiri ardına kendi Eşref Rüya'lı manilerini yazıp paylaşmaya başladı. Sanal medya, dizi karakterlerini ve sahnelerini konu alan yaratıcı manilerle dolup taştı. Hem eğlence hem nostalji barındıran akım, dizinin popülerliğini bir kez daha gözler önüne serdi.

TİMSBİ imzalı Eşref Rüya, her çarşamba akşamı saat 20.00'de Kanal D'de.

İŞTE O MANİ

Ramazan geldi hoş geldi

Gönüllere nur geldi

Eşref, Rüya'yı ararken

Sahur vakti tez geldi

Mani, Dizi, Son Dakika

Son Dakika Dizi EŞREF'LE SAHUR VAKTİ TEZ GELDİ - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İran gıda ve tarım ürünleri ihracatını yasakladı İran gıda ve tarım ürünleri ihracatını yasakladı
BM’den dikkat çeken çağrı: Düşmanlıklar sona ermeli BM'den dikkat çeken çağrı: Düşmanlıklar sona ermeli
İran’ın vurduğu Körfez ülkelerinin imdadına İtalya yetişti: SampT bataryası gönderiyorlar İran'ın vurduğu Körfez ülkelerinin imdadına İtalya yetişti: Samp/T bataryası gönderiyorlar
13 yıl geçti ancak unutamamış Vidal’den Galatasaray itirafı 13 yıl geçti ancak unutamamış! Vidal'den Galatasaray itirafı
Savaşın 4. gününde ABD basınından acı itiraf Savaşın 4. gününde ABD basınından acı itiraf
“3 Körfez ülkesi İran’a saldırılara katılıyor“ iddiası "3 Körfez ülkesi İran'a saldırılara katılıyor" iddiası

18:31
Türkiye’ye düşen füze ile ilgili çarpıcı iddia: Hedef Güney Kıbrıs’ta bir üstü
Türkiye'ye düşen füze ile ilgili çarpıcı iddia: Hedef Güney Kıbrıs'ta bir üstü
18:27
Çatışmaların yaşandığı bölgede görev yapan Roberto Mancini tanık olduğu dehşet dolu anları anlattı
Çatışmaların yaşandığı bölgede görev yapan Roberto Mancini tanık olduğu dehşet dolu anları anlattı
18:16
Türkiye’den yeni İran hamlesi Büyükelçi bakanlığa çağrıldı
Türkiye'den yeni İran hamlesi! Büyükelçi bakanlığa çağrıldı
17:54
Ne olacak bu işin sonu Dünya Kupası’nda İran krizi
Ne olacak bu işin sonu! Dünya Kupası'nda İran krizi
17:45
İran’dan yeni tehdit: Dünyadaki tüm İsrail büyükelçilikleri meşru hedefimiz olur
İran'dan yeni tehdit: Dünyadaki tüm İsrail büyükelçilikleri meşru hedefimiz olur
16:51
ABD, Hint Okyanusu’nda İran gemisini batırdı: 87 ölü
ABD, Hint Okyanusu'nda İran gemisini batırdı: 87 ölü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.03.2026 18:42:11. #.0.4#
SON DAKİKA: EŞREF'LE SAHUR VAKTİ TEZ GELDİ - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.