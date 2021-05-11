Estetikle dudaklarını küçülttüren Lara: Dudağımla pipet bile tutamıyorum

Allah Versin ve Adam Gibi Adam şarkılarıyla 2000'li yıllara damga vuran şarkıcı Lara, yaptırdığı estetiklerle adeta bambaşka birine dönüştü. Şarkıcı son olarak büyük bulduğu dudaklarını operasyonla küçülttürmüştü.

"BİR YERİNİZİ YAPTIRMAYIN, KÖTÜYSE BİLE KALSIN"

Operasyondan günler sonra zorluk yaşamaya başlayan Lara, pişman oldu. Sosyal medya hesabından gözyaşları içinde çektiği videosunu yayınlayan şarkıcı "Ne olur bana dua edin. Sakın hiçbir yerinize bir şey yaptırmayın, dudağınız kötüyse bile kalsın. Bakın dudağımla pipet bile tutamıyorum" ifadelerini kullandı.

"AMELİYAT BAŞARILI GEÇTİ AMA DUDAKLARIM 6 AY İÇİNDE KENDİNE GELİRMİŞ"

Gözyaşları içinde çektiği videonun ardından tepki çeken Lara, yeni bir açıklama yaparak işlemden değil kendi dudaklarının geç iyileşmesinden dert yandığını, doktorundan gayet memnun olduğunu söyledi. Şarkıcı yeni açıklamasında ise şu ifadeleri kullandı: "Bizlerin normal insan olduğunu unutuyorsunuz biz uzaydan falan gelmiyoruz doktorum ameliyatını başarıyla yaptı ama benim dudaklarımın kendine gelmesi bir 6 aymış. Tabi ki bu bir sinir bozucu,insan bir anda yayında ağlayabilir sizlerden sadece dudağımın hemen düzelmesi için dua istedim gözyaşımı tutamadım ne var ki bunda. Yoksa doktorum işini yaptı dudağıma can gelmesini beklemek 6 ay normal olarak bir ağladım diye olay oldu."

Ameliyat masasına yatan ünlü şarkıcı Lara, dudaklarını küçülttü