Estonya'dan koronavirüs açıklaması: Salgın kontrol altına alındı - Son Dakika

Estonya'dan koronavirüs açıklaması: Salgın kontrol altına alındı

Estonya Sosyal İşler Bakanı Tanel Kiik, yaptığı açıklamada, Estonya'nın koronavirüsün yayılmasının önüne geçerek, salgının kontrol altına alındığını duyurdu.

Estonya'dan koronavirüs açıklaması: Salgın kontrol altına alındı, System.String[]

Estonya Sosyal İşler Bakanı Tanel Kiik, yaptığı açıklamada, Estonya'nın koronavirüsün yayılmasının önüne geçerek, salgının kontrol altına alındığını duyurdu.

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını bir çok ülkede hayatı etkilemeye devam ediyor. Estonya'dan ise müjdeli haber geldi. Estonya Sosyal İşler Bakanı Tanel Kiik, yaptığı açıklamada, Estonya'nın koronavirüsün yayılmasının önüne geçtiğini söyledi. Kiik, ülke genelinde salgının kontrol altına alındığını ve ülke genelinde sadece, yerel düzeydeki bazı vakalarla uğraştıklarını kaydetti.

SON 24 SAATTE 1 VAKA GÖRÜLDÜ

Estonyalı bakan, bu durumun, ülkenin zamanında en sıkı şekilde tedbirler uygulamasından kaynaklandığını ifade etti. Nüfusu 1 milyon 320 bin olan Estonya'da, salgının başından beri 1758 koronavirüs vakası görülürken, son 24 saatte sadece bir vakanın görüldüğü bildirildi. Salgının başından bu yana Estonya'da 62 kişi hayatını kaybetti.

SINIRLAR AÇILIYOR

Diğer taraftan Estonya, bugünden itibaren, diğer iki Baltık ülkesi olan Letonya ve Litvanya ile sınırları açma kararı aldı. Baltık ülkeleri liderleri, kendi ülkelerinde koronavirüs salgınının kontrol altına alındığını belirtiyor.


Estonya, Dünya, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.05.2020 09:36 Kaynak: DHA

Son Dakika Dünya Estonya'dan koronavirüs açıklaması: Salgın kontrol altına alındı - Son Dakika Dünya

Son Dakika

ABD'li 118 yıllık firma JCPenney, koronavirüs nedeniyle iflas erteleme başvurusunda bulundu Tam 1.200 tane! Yeryüzünün cenneti sular altında kalacak ABD'li firma koronavirüse karşı yüzde yüz etkili antikor geliştirdiklerini duyurdu İngiliz kadın, gönüllü çalışmak için gittiği Myanmar'da mahsur kaldı ABD Donanması'na bağlı USS Theodere Roosevelt uçak gemisinde ikinci koronavirüs dalgası korkusu yaşanıyor Ukrayna ekonomisi birinci çeyrekte koronavirüsün etkisiyle yüzde 1,5 küçüldü Brezilya Sağlık Bakanı Teich istifa etti Vuhan'da maskeyle koşan adamın akciğeri patladı Dünya Sağlık Örgütü'nden koronavirüs uyarısı: Avrupa daha ölümcül ikinci dalgaya karşı hazırlıklı olsun İnsana benzer bağışıklık sistemi olan hayvanda korona aşısı başarılı oldu Koronavirüs salgını küresel gıda krizini tetikledi İngiltere'de koronavirüs ölümleri 34 bine İtalya'da 32 bine dayandı Trump'tan kritik Türkiye ve F-35 sözleri: Erdoğan ile iyi ilişkilerimiz var, olmasa ne olacak? Trump'ın koronavirüsten ölmesi durumunda yerine kimin geçeceği senaryoları gündem oldu Bilgisayar korsanı, Zoom üzerindeki İncil dersini ele geçirip cinsel içerikli film izletti
Sezen Aksu, 6 yıl aradan sonra ikinci kez Kolit hastalığına yakalandı Sezen Aksu, 6 yıl aradan sonra ikinci kez Kolit hastalığına yakalandı         
15:52
Galatasaraylı Florin Andone sosyal medyadan, koronavirüs testinin negatif çıktığını paylaştı Galatasaraylı Florin Andone sosyal medyadan, koronavirüs testinin negatif çıktığını paylaştı         
15:36
67 yaşındaki Bülent Ersoy, gençlik yıllarına ait fotoğrafıyla herkesi şaşkına çevirdi 67 yaşındaki Bülent Ersoy, gençlik yıllarına ait fotoğrafıyla herkesi şaşkına çevirdi         
15:31
ABD'li 118 yıllık firma JCPenney, koronavirüs nedeniyle iflas erteleme başvurusunda bulundu ABD'li 118 yıllık firma JCPenney, koronavirüs nedeniyle iflas erteleme başvurusunda bulundu         
15:27
Dükkanları açmak hata mıydı? Uşak'ta 26 berberin korona testi pozitif çıktı Dükkanları açmak hata mıydı? Uşak'ta 26 berberin korona testi pozitif çıktı         
15:22
Yayınlanan otopsi raporunda Kobe Bryant'ın kanında, uyku bozukluğu tedavisinde kullanılan ilaç tespit edildi Yayınlanan otopsi raporunda Kobe Bryant'ın kanında, uyku bozukluğu tedavisinde kullanılan ilaç tespit edildi         
15:06
45 gündür kayıp olan liseli İrem, gece saatlerinde kent merkezinde bulundu 45 gündür kayıp olan liseli İrem, gece saatlerinde kent merkezinde bulundu         
15:04
Aldatıldığını iddia eden şahıs, çocuklarının önünde eşini öldürdü Aldatıldığını iddia eden şahıs, çocuklarının önünde eşini öldürdü         
15:02
Öfkeli koca, eşine ahlaksız teklifte bulunan adamın aracını kurşun yağmuruna tuttu Öfkeli koca, eşine ahlaksız teklifte bulunan adamın aracını kurşun yağmuruna tuttu         
14:58
Kendisinden 32 yaş küçük sevgilisinden ayrılan Gönül Yazar: Beni Allah korudu Kendisinden 32 yaş küçük sevgilisinden ayrılan Gönül Yazar: Beni Allah korudu         
14:49
CSKA Moskova'nın doktoru Abzhelilov, koronavirüsten dolayı hayatını kaybetti CSKA Moskova'nın doktoru Abzhelilov, koronavirüsten dolayı hayatını kaybetti         
14:49
Adana yanıyor! Gölgede sıcaklık 41 dereceye ulaşınca asfaltta yumurta pişirdi Adana yanıyor! Gölgede sıcaklık 41 dereceye ulaşınca asfaltta yumurta pişirdi         
14:44
Siyasi Partiler Kanunu'nu değiştirme çağrısı yapan Bahçeli, iki liderin seçime girmesini istemiyor Siyasi Partiler Kanunu'nu değiştirme çağrısı yapan Bahçeli, iki liderin seçime girmesini istemiyor         
14:24
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Terörle mücadelede ya olacağız ya da öleceğiz İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Terörle mücadelede ya olacağız ya da öleceğiz         
14:20
Çalışırken devrilen traktörün altında çiftçi hayatını kaybetti Çalışırken devrilen traktörün altında çiftçi hayatını kaybetti         
13:54
UEFA Başkanı Ceferin: Maçlar oynanırken pozitif vaka olursa, ligler oynanmaya devam edecek UEFA Başkanı Ceferin: Maçlar oynanırken pozitif vaka olursa, ligler oynanmaya devam edecek         
13:52
Gazeteci Fatih Portakal'ın İzmir'deki çiftliğinde kaçak yapı incelemesi Gazeteci Fatih Portakal'ın İzmir'deki çiftliğinde kaçak yapı incelemesi         
13:40
Kaçak villasıyla Hazine arazisini işgal eden Can Dündar'a 148 bin TL ceza kesildi Kaçak villasıyla Hazine arazisini işgal eden Can Dündar'a 148 bin TL ceza kesildi         
13:33
Adeta beyin yakıyor! Bu görselde gizlenmiş kelebek, yarasa ve ördeği bulabilecek misiniz? Adeta beyin yakıyor! Bu görselde gizlenmiş kelebek, yarasa ve ördeği bulabilecek misiniz?         
13:23
Altınordu, Çağlar Söyüncü ve Cengiz Ünder'in transferinden gelecek parayı bekliyor Altınordu, Çağlar Söyüncü ve Cengiz Ünder'in transferinden gelecek parayı bekliyor         
13:07
Mario Jardel, sosyal medya paylaşımında Emre Belözoğlu'nu yine sansürledi Mario Jardel, sosyal medya paylaşımında Emre Belözoğlu'nu yine sansürledi         
12:59
Fatih'te aynı evde ölü bulunan 4 kardeşin kesin ölüm nedenleri belli oldu Fatih'te aynı evde ölü bulunan 4 kardeşin kesin ölüm nedenleri belli oldu         
12:56
CHP, koronavirüsün ekonomik hayata etkilerini azaltmak için kanun teklifi verdi CHP, koronavirüsün ekonomik hayata etkilerini azaltmak için kanun teklifi verdi         
12:50
İngiliz kadın, gönüllü çalışmak için gittiği Myanmar'da mahsur kaldı İngiliz kadın, gönüllü çalışmak için gittiği Myanmar'da mahsur kaldı         
12:48
Yaşadığı aile dramını ortaya çıkartmakla tehdit edilen fenomen Dilan Polat, gözyaşları içinde itiraf etti: Babam, annemi öldürdü Yaşadığı aile dramını ortaya çıkartmakla tehdit edilen fenomen Dilan Polat, gözyaşları içinde itiraf etti: Babam, annemi öldürdü         
12:45
İşte son 2 ayda Borsa İstanbul'da en çok değer kazanan 20 şirket İşte son 2 ayda Borsa İstanbul'da en çok değer kazanan 20 şirket         
12:40
Havalandırma yetersiz kalınca 8 bin tavuk çırpına çırpına can verdi Havalandırma yetersiz kalınca 8 bin tavuk çırpına çırpına can verdi         
12:38
Türkiye'deki koronavirüs cezasının yarısı Gaziantep'te uygulandı Türkiye'deki koronavirüs cezasının yarısı Gaziantep'te uygulandı         
12:23
Akılalmaz olay: Kars'ta koronayı yenen kişi yemek daveti verdi, 146 kişiye virüs sıçradı Akılalmaz olay: Kars'ta koronayı yenen kişi yemek daveti verdi, 146 kişiye virüs sıçradı         
12:16
Nihat Özdemir'in Nihat Özdemir'in "Takımda 14 kişi kalsa da liglere devam edeceğiz" sözleri, sosyal medyada tepki topladı         
12:10
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.05.2020 16:14:09. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Estonya'dan koronavirüs açıklaması: Salgın kontrol altına alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]