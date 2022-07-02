ESTÜ öğrencilerin aracı "Midas", Fransa'daki yarışta Avrupa üçüncüsü oldu - Son Dakika
Üye Girişi

ESTÜ öğrencilerin aracı "Midas", Fransa'daki yarışta Avrupa üçüncüsü oldu

02.07.2022 11:09
ESTÜ öğrencilerin aracı "Midas", Fransa'daki yarışta Avrupa üçüncüsü oldu

Eskişehir Teknik Üniversitesi (ESTÜ) öğrencilerinden oluşan Hidroana Takımı, Fransa'da katıldıkları yarışta hidrojen enerjili araçları "Midas"la üçüncülüğü kazandı.

Eskişehir Teknik Üniversitesi (ESTÜ) öğrencilerinden oluşan Hidroana Takımı, Fransa'da katıldıkları yarışta hidrojen enerjili araçları "Midas"la üçüncülüğü kazandı.

Rektörlükten yapılan açıklamada, Hidroana Takımı'nın, Circuit Paul Armagnac pistinde 28 Haziran- 1 Temmuz'da düzenlenen Shell Eco Marathon Europe organizasyonunda Türkiye'yi ve ESTÜ'yü başarıyla temsil ettiği belirtildi.

Midas'ın, 1 metreküp hidrojenle 378,2 kilometre katederek hem kendi rekorunu kırdığı hem de Avrupa üçüncüsü olduğu aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Hidroana, zorlu teknik kontrolleri ilk seferde geçip araçlarını yağmurlu havaya rağmen deneyebilen ilk takımlar arasında yerini aldı. Yarışma boyunca piste çıkmak için 4 hakkı olan Hidroana takımı, piste her çıkışında kendi rekorlarını da kırarak en iyi derecesini elde etti. Takımın elde ettiği bu başarısı 15 yıllık tecrübesine ve geçmiş yıllardaki başarılarına dayanıyor. Sürdürülebilir enerji kullanımını teşvik etmek amacıyla en verimli hidrojen enerjili aracı yapmak üzere 2007 yılında faaliyet göstermeye başlayan Hidroana takımı, 2008 yılında ilk aracını üretmişti. Başarısıyla ülkemizi ve Eskişehir Teknik Üniversitesini gururlandıran Hidroana takım üyelerini ve takım danışmanını tebrik ediyor, desteklerinden dolayı tüm sponsorlarımıza teşekkür ediyoruz."

YORUMLAR
500
Anadolu'nun yenilenebilir bitkisel enerji kaynağı 'Pelemir' Anadolu'nun yenilenebilir bitkisel enerji kaynağı 'Pelemir' Tarlasını süren çiftçi Roma dönemine ait taş eser buldu Tarlasını süren çiftçi Roma dönemine ait taş eser buldu
Kaynak: AA

Eskişehir, Fransa, Midas, Teknoloji, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji ESTÜ öğrencilerin aracı 'Midas', Fransa'daki yarışta Avrupa üçüncüsü oldu - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
00:37 Akaryakıtta indirim! Benzin 2 lira 13 kuruş, LPG 1 lira 71 kuruş düştü
00:34 Ali Koç, oyuncu Ufuk Özkan'a "Hangi takımlısın?" diye sordu, aldığı yanıta verdiği cevap sosyal medyada gündem oldu
00:26 Ali Koç'tan TFF'nin yeni başkanına övgü dolu sözler: Daha adil bir rekabet olacağını görüyorum
00:07 Ek gösterge ve öğrenci affını da içeren kanun teklifi TBMM'de kabul edildi
23:57 Kazımcan Karataş Galatasaray'da! Transfer ücreti ise 21 milyon TL
23:31 Cedi Osman ve Ebru Şahin Kuzey Makedonya'da evlendi! Gelinlik sosyal medyayı ikiye böldü
22:48 Fenerbahçe'de transfer çalışmaları sürüyor! Andrea Belotti için görüşmeler başladı
22:21 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Türk-İş Başkanı Atalay'a: Gırtlağımızı sıkmasınlar sonra
21:57 Mevlüt Erdinç, Fransa 4. Lig takımı Racing Besançon'a transfer oldu
21:45 Sigara kullananlara kötü haber! 2 TL zam geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.07.2022 11:36:23. #1.11#
SON DAKİKA: ESTÜ öğrencilerin aracı "Midas", Fransa'daki yarışta Avrupa üçüncüsü oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement