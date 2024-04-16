Grayscale\'in Bitcoin Varlıkları Azalıyor: Yatırımcıların Bitcoin ETF\'lerine Olan İlgisi Grayscale\'i Zorluyor

Kripto

ABD'deki spot Bitcoin ETF'lerinin piyasaya sürülmesiyle birlikte, Grayscale'in Bitcoin varlıkları üç ay içinde dramatik bir şekilde azaldı. Yeni gelen ETF'ler, düşük ücret avantajlarıyla hızla yükselirken, Grayscale'in pazar payındaki erime devam ediyor. Bitcoin piyasasındaki bu yeni dönem, yatırımcıların stratejilerini yeniden değerlendirmelerine neden oluyor.

Yatırımcıların Bitcoin ETF'lerine Olan İlgisi Grayscale'i Zorluyor

Grayscale, ABD'deki spot Bitcoin borsa yatırım fonları (ETF) piyasaya çıktığından beri Bitcoin (BTC) varlıklarının yarısını kaybetti. 11 Ocak'ta başlayan bu yeni dönemde, yaklaşık üç ay içerisinde Grayscale'in Bitcoin Trust'ı (GBTC), var olan Bitcoin miktarını 619.220 BTC'den 311.621 BTC'ye indirdi.

Yeni ETF'ler, Grayscale'in dönüşüm sürecine kıyasla çok daha düşük ücretlerle hizmet veriyor. Örneğin, BlackRock'ın IBIT fonu sadece yüzde 0,12 ücret alırken, Grayscale yüzde 1,5 gibi oldukça yüksek bir ücret talep ediyor. Bu rekabetçi dezavantaj, GBTC'nin piyasa payını önemli ölçüde azalttı. Öyle ki, son verilere göre GBTC, piyasaya sürüldüğünde pazarın yüzde 100'üne hakimken, bu oran şu anda yüzde 37,3'e düşmüş durumda. Aynı zamanda, IBIT yüzde 32,2 ile pazar payını artırırken, FBTC yüzde 17,8 ile üçüncü sıraya yerleşti.

Bitcoin fiyatlarının aynı dönemdeki yükselişi, Grayscale'in ABD doları cinsinden yönetilen varlıklarının değer kaybını biraz olsun hafifletti. Bu nedenle, varlık değeri yüzde 50 düşüşe rağmen, yönetilen toplam dolar miktarı 28,7 milyar dolardan 19,8 milyar dolara indi, bu da yüzde 31'lik bir azalmaya işaret ediyor.

ABD'deki tüm spot Bitcoin ETF'leri, toplamda 840.000 BTC'lik bir varlık havuzu oluşturuyor. Bu miktar, Bitcoin'in toplam 21 milyonluk arzının yüzde 4'ünden fazlasını temsil ediyor. Özellikle BlackRock ve Grayscale, piyasadaki belirsizlikler devam ederken, ETF piyasasında önemli hareketlilik gösteren iki firma olarak öne çıkıyor. BlackRock'ın IBIT'i, geçen hafta boyunca akıllı stratejilerle 73,4 milyon dolarlık giriş sağladı, buna karşın GBTC'den 110,1 milyon dolarlık çıkış yaşandı ve net etkide 36,7 milyon dolarlık bir kayıp yaşandı.

Spot ETF'lerin lansmanından bu yana toplamda 12,5 milyar dolarlık net giriş kaydedilmişken, FBTC'nin 63 gün süren giriş serisinin sona ermesi, yatırımcıların temkinli davrandığını gösteriyor. Son olarak CoinShares'ten James Butterfill, yatırımcıların olumlu fiyat ivmesi durduğunda daha dikkatli hareket ettiğini belirtiyor.