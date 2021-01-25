Etiketinyarisi.com Kim Tarafından Kuruldu? - Son Dakika

Etiketinyarisi.com Kim Tarafından Kuruldu?

25.01.2021 09:41
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Başarılı bir kadın girişimci olan Nurzada Nurdinova iş hayatında yepyeni bir başlangıç yaparak bünyesinde sadece %50 ve daha fazla indirimlerin gerçekleştirileceği bir pazaryeri oluşturmaya karar verdi.

10 yılı aşkın süredir farklı sektörlerdeki başarılarıyla da anılan Kırgısiztanlı kadın girişimci, eşi Ahmet Yarıcı için bu süreçteki en büyük destekçisi olduğunu belirten açıklamalarda bulundu. Alışverişe bambaşka bir soluk getirmeyi hedefleyen Nurzada Nurdinova, tüketicilerin indirim süreçlerinde yaşadığı zorluklardan ilham alarak bu yepyeni projeyi hayata geçirmeyi başardı. 7'den 70'e herkesin rahatlıkla kullanabileceği bir indirim sitesi olan bu platform henüz yeni olmasına rağmen alışveriş tutkunları tarafından beğeni toplamaya başladı bile.

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Kaliteli bir alt yapı ve geliştirilmiş bir ara yüze sahip olan bu yeni sanal alışveriş platformu kadın giyim sektöründen, kozmetik sektörüne, erkek giyimden, anne bebek giyim sektörüne ve hatta tatil turlarına kadar uzanan pek çok kategoriyi bünyesinde barındırıyor. Seyahat kategorisindeki erken rezervasyon fırsatları ile kullanıcılarına sunduğu %50 ve üzeri indirim olanaklarını da yine bu kategoride desteklemeye devam ediyor. Anlaşılanonline alışveriş platformları için alışılagelmişin dışında kalan bu kategori, adına sık rastlanan bir durum olmadığı gibi, etiketinyarisi.com kullanıcılarını yenilikçi fikirlerle de şaşırtmaya devam edecek.

Etiketin Yarısı özellikleri nelerdir?

Bu yenilikçi online alışveriş sitesi, arkasında oldukça sağlam bir ekiple, online alışveriş platformu olarak hayatımıza giriyor. Böylelikle etiyetinyarisi.com, tedarikçilerin platform üzerinden mağazalarını açarak, ekledikleri ürünleri potansiyel müşteriler ile buluşturmasına aracılık edecek.

Kullanıcı deneyimini en üst seviyeye çıkarmaya odaklanan etiketinyarisi.com, platformunda bulunan sektörlerin çeşitliliği sayesinde sitenin geniş bir ürün skalasına sahip olmasına da olanak sunmuş durumda.

Etiketinyarisi.comyenilikleri takip eden genç ve dinamik ekibiyle, kullanıcı deneyimini en üst seviyeye çıkarmaya odaklanıyor. Adından da anlaşıldığı üzere sadece etiketin yarısı fiyatlarla satışlar gerçekleştiren bu site, elektronik ürünlerden dekorasyona, kozmetikten anne bebek ürünlerine, modadan seyahat sektörüne kadar daha bir çok kategoride binlerce ürünü kullanıcılarına sunuyor. Bunun yanı sıra ticarette fırsat eşitliğine inanan etiketinyarisi.com herkes için yeni iş olanakları yaratarak, kendi mağazasındaki ürünleri online dünyaya açmayı hayal edenler ile potansiyel müşterileri platformundabir araya getiriyor.

Etiketinyarisi.com Kim Tarafından Kuruldu?

Peki etiketinyarisi.com nasıl kullanılıyor?

Etiketinyarisi.com kullanıcıları üyeliklerini ücretsiz olarak gerçekleştirebiliyor. Özellikle iptal, iade ve değişim süreçlerinde de tüketicilerin yanında olduğunu ve koşulsuz destek sağladığını belirten etiketinyarisi.com, kullanıcıların üyelik işlemlerini tamamladıktan sonra siparişlerinin durumunu kontrol ederek, satın aldığın ürünler hakkında kargo takip işlemini de güvenle gerçekleştirebileceklerini açıkladı.

Kullanıcıların her türlü sorusunu cevaplayacak olan müşteri hizmetlerine sayfanın sağ üst panelinde yer alan destek merkezi köşesinden7/24 ulaşım sağlamak mümkün. Üyelik içinse ana sayfanın sağ üst köşesinde bulunan "Üye Ol" butonunatıklayarak, açılan üyelik formunu doldurmak yeterli oluyor.

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Kaynak: SonDakika.com

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