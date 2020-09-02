ETİMADEN'den yüklenici firma tarafından iş akdi feshedilen Ramazan Yılmaz'a ilişkin açıklama

ETİMADEN, Emet Bor İşletme Müdürlüğüne şoförlü araç kiralama hizmeti sunmak üzere yapılan ihaleyi kazanan yüklenici firmada, 25 Nisan 2020'de işe başlayan Ramazan Yılmaz'ın gerekli olan şartlara haiz olmadığı gerekçesiyle yüklenici firma tarafından iş akdinin feshedildiğini bildirdi.

ETİMADEN'in sosyal medyada yer alan iddialara ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, kurum personelinin ve dışarıdan hizmet alımı yöntemiyle kurumda görevli çalışanların iş sağlığı ve güvenliğinin çalışma disiplininin vazgeçilmez unsuru olduğu kaydedildi.

Açıklamada, yapılan sözleşmede belirtildiği üzere işin tehlikeli iş sınıfına girmesi nedeniyle yüklenici firma bünyesinde işe başlayan 9 kişiden "ağır ve tehlikeli işte çalışabilir" raporunu İşletme Müdürlüğüne sunmasının istendiği belirtildi ancak işe başlayan diğer 8 kişinin istenilen belgeyi ibraz etmesine rağmen, Ramazan Yılmaz'ın işe giriş için gerekli olan "ağır ve tehlikeli işte çalışabilir" raporunu ibraz etmediğinin tespit edildiği ifade edildi.

Bunun üzerine Ramazan Yılmaz'ın işe giriş için gerekli olan şartlara haiz olmadığı gerekçesiyle yüklenici firma tarafından iş akdinin sonlandırıldığı aktarıldı.