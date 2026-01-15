Etiyopya\'da Türk İş Adamlarına Saldırı

Etiyopya'da silahlı saldırı sonucu 2 Türk iş adamının hayatını kaybettiği olayda diğer 2 arkadaşlarının başka bir araçta bulunmaları nedeniyle saldırıdan yara almadan kurtuldukları öğrenildi. Saldırıdan sağ olarak kurtulan iş adamı Tarık Hotamışlıgil, ölen arkadaşları için Şakirin Camii'nde düzenlenen cenaze töreninde "Bütün eşyaları almışlar, tam bir hırsızlık, soygun. Çünkü orada hiçbir başka yerleşim yeri yok, başka bir kabile yok, herhangi bir şey yok, sınırlara yakın değiliz. Hırsızlık dışında başka ihtimal yok" dedi.

Turistik gezi amacıyla Etiyopya'ya giden iş adamları Erdoğan Akbulak (68), Cengizhan Güngör (68) ve beraberlerindeki 2 arkadaşları, 12 Ocak sabah saatlerinde silahlı saldırıya uğradı. Saldırıda Akbulak, Güngör ve Etiyopyalı şoför hayatını kaybederken, diğer 2 arkadaşlarının başka bir araçta bulunmaları nedeniyle saldırıdan yara almadan kurtuldukları öğrenildi. Hayatını kaybeden iş adamlarının cenazeleri Türkiye'ye getirildikten sonra Adli Tıp Kurumu'nda otopsi işlemleri tamamlandı. Erdoğan Akbulak ve Cengizhan Güngör için Şakirin Camii'nde öğleyin cenaze namazı kılındı. Kılınan namazın ardından son yolculuklarına uğurlandı.

"Lastiklerini patlatmışlar, şoförü kafasından vurmuşlar"

Saldırıdan sağ olarak kurtulan iş adamı Tarık Hotamışlıgil, cenaze töreninde yaşananlarla ilgili "İşin acıklı tarafı, bu bölge çok güvenli bir bölge, benim defalarca gittiğim bir bölge. Hiç böyle bir şey beklemiyorduk. İki araba, şoförlerimiz, rehberimiz, yedi kişiydik ve birden ateş açıldı. Kırsaldan çıkıyorduk, yoğun bir ateş açıldı. Biz gaza bastık, öndeki arabadaydım ben ve buradaki diğer arkadaşım vardı. Biz gaza bastık, hafif bir viraj vardı o kurtardı bizi. Ama onların lastiklerini patlatmışlar, şoförü kafasından vurmuşlar, diğerlerini hemen oturdukları yerde vurmuşlar. Bütün eşyaları almışlar, tam bir hırsızlık, soygun. Çünkü orada hiçbir başka yerleşim yeri yok, başka bir kabile yok, herhangi bir şey yok, sınırlara yakın değiliz. Hırsızlık dışında başka ihtimal yok" dedi.

"Bütün devletin gücünü üstümüze gönderdiler"

Türk Büyükelçiliğini arayarak yardım istediğini belirten Hotamışlıgil, "Biz fotoğraf çekmeye gitmiştik zaten; lensler, kameralar, aklınıza gelen her şeyi çalmışlar, cesetleri de bırakıp gitmişler. Türk Büyükelçiliği'ni aradım ben hemen. Onlar olağanüstü yardım ettiler bize. Orada Berk Bey var konsolosumuz ve bölgeden hızla bizi çıkarttılar, bütün devletin gücünü üstümüze gönderdiler. Çıktık ama maalesef iki arkadaşımızı ve bir şoförümüzü kaybettik" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL