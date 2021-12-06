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Etiyopya, iki önemli kasabayı Tigray isyancılarından geri aldığını duyurdu - Son Dakika

Etiyopya, iki önemli kasabayı Tigray isyancılarından geri aldığını duyurdu

06.12.2021 21:18
Etiyopya, iki önemli kasabayı Tigray isyancılarından geri aldığını duyurdu

ADDİS Etiyopya hükümeti, isyancılara karşı başlattığı saldırı sonrası Amhara eyaletine bağlı iki önemli ve stratejik kasabayı geri aldığını bildirdi.

ADDİS Etiyopya hükümeti, isyancılara karşı başlattığı saldırı sonrası Amhara eyaletine bağlı iki önemli ve stratejik kasabayı geri aldığını bildirdi.

Etiyopya Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamada, geçen ay Tigray Halk Kurtuluş Cephesince (TPLF) ele geçirilen Amhara eyaletine bağlı önemli ve stratejik Dessie ile Kombolcha kasabalarının geri alındığı belirtildi.

TPLF lideri, dün, Tigray'ın başkenti Mekele'den kuvvetlerinin stratejik bir geri çekilmede yeniden konumlandırıldığını söylemişti.

TPLF'ye karşı bir yılı aşkın süredir mücadele veren ordu, isyancıların başkente ilerleyişi sonrası ülke genelinde olağanüstü hal (OHAL) ilan etmişti.

Etiyopya ordusu, son haftalarda hava saldırılarını artırmış, isyancıların ilerleyişi sonrası Başbakan Abiy Ahmed cepheye gitmişti. Ahmed, ordunun üst düzey komutanlarıyla yaptığı toplantı sonrası "Savaş bitti." ifadesini kullanmıştı.

Hükümet, 1 Aralık'ta isyancılara karşı başlattığı saldırı sonrası Amhara ve Afar eyaletlerindeki 17 kasabayı geri aldığını duyurmuştu.

Başbakanlık, Etiyopya, Saldırı, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Etiyopya, iki önemli kasabayı Tigray isyancılarından geri aldığını duyurdu - Son Dakika


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