Etiyopya Kara Kutuyu Fransa'ya Gönderecek
1 saat önce
ADDİS Etiyopya Havayolları, hafta sonu düşen uçakta bulunan kara kutuyu analiz edilmesi için Fransa'ya gönderecek.
ADDİS Etiyopya
Havayolları, hafta sonu düşen uçakta bulunan kara kutuyu analiz edilmesi için Fransa
'ya gönderecek.
Fransa'nın Sivil Havacılık Güvenliği Soruşturma İdaresi'ndan (BEA) yapılan açıklamada, Etiyopyalı yetkililerin, BEA'dan uçağın kokpit ve uçuş verileri kayıtlarının analiz edilmesi için talepte bulunduğu ifade edildi.
Etiyopya Havayolları Sözcüsü Asrat Begashaw, Etiyopya'nın mevcut imkanlarla kara kutuyu analiz etme kapasitesinin olmadığını açıklamıştı.
Etiyopya Havayollarına ait Boeing 737
Max 8 tipi yolcu uçağı, Kenya
'nın başkenti Nairobi
'ye yaptığı uçuş sırasında düşmüş, aralarında mürettebatın da olduğu 157 kişi yaşamını yitirmişti.
Kazanın ardından Boeing 737 Max 8 tipi uçakların kullanımı çok sayıda havayolu şirketi tarafından durdurulmuştu.
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Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 12:01 Kaynak: AA
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