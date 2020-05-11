Etiyopya, Mısır'ın BMGK'ye yaptığı baraj itirazına karşılık verecek - Son Dakika

Etiyopya, Mısır'ın Hedasi Barajı'na ilişkin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyine (BMGK) yaptığı itirazlara cevap vereceğini duyurdu.

Etiyopya devlet televizyonu ETV'nin haberine göre, Başbakan Abiy Ahmed başkanlığında yapılan Hedasi Barajı teknik komitesi toplantısı sonrası Su, Sulama ve Enerji Bakanı Sileshi Bekele kamuoyuna açıklamalarda bulundu.

Nil Nehri sularının kullanımını etkileyebileceği gerekçesiyle Mısır ve Etiyopya arasında krize neden olan baraj projesinin yüzde 73'ünün tamamlandığına işaret eden Bekele, temmuz başında barajın doldurulmaya başlanacağını söyledi.

Bekele, Mısır'ın BMGK'ye sunduğu ve Etiyopya'nın tek taraflı kararlarının durdurulmasının istendiği mektuba ilişkin ise "Etiyopya, Mısır'ın barajın doldurulması planı nedeniyle yaptığı şikayete uygun cevap hazırlıyor." dedi.

Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri, mayıs başında BMGK'ye sunduğu mektupta, Etiyopya'nın Mısır'ı olumsuz etkileyecek bir projede ısrarcı olduğu ve ortak bir anlaşmaya yanaşmayarak tek taraflı hareket ettiğini ifade etmişti.

Yıllardır bölgedeki su rejimiyle ilgili Sudan, Etiyopya ve Mısır arasında devam eden ve başarısızlıkla sonuçlanan görüşmeler, son olarak ABD ve Dünya Bankasının ara buluculuğunda Kasım 2019'da yeniden başlatılmış ancak Etiyopya son toplantıya katılmamıştı.

Etiyopya'nın, Nil Nehri'nin iki kolundan Mavi Nil'in yatağını değiştirerek Hedasi Barajı'nın inşasına başlamasıyla bölge ülkeleri arasında nehrin sularının kullanımı konusunda anlaşmazlık çıkmıştı.

Elektrik ihtiyacının yaklaşık yüzde 90'ını hidroelektrik santrallerinden sağlayan Etiyopya, Afrika'nın en büyüğü olacak Hedasi Barajı ile yetersiz olan enerji üretimini artırmayı amaçlıyor.