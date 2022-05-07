Etiyopya ve Cibuti'den petrol alanında iş birliği adımı - Son Dakika
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Etiyopya ve Cibuti'den petrol alanında iş birliği adımı

07.05.2022 11:48
Etiyopya ve Cibuti'den petrol alanında iş birliği adımı

Afrika Boynuzu ülkelerinden Etiyopya ve Cibuti'nin, petrol depolama tesisi geliştirilmesi amacıyla iş birliği yapma kararı aldığı bildirildi.

Afrika Boynuzu ülkelerinden Etiyopya ve Cibuti'nin, petrol depolama tesisi geliştirilmesi amacıyla iş birliği yapma kararı aldığı bildirildi.

Yerel basındaki habere göre, Etiyopya Yatırım Holding Üs Yöneticisi (CEO) Mamo Merhertu ile Cibuti Limanlar ve Serbest Bölgeler Kurumu Başkanı Aboubaker Omar Hadi, iş birliği konusunda anlaşma imzaladı.

Anlaşmayla Cibuti'deki Damerjog bölgesinde petrol depolama tesisi geliştirilmesi noktasında iş birliği kararı alındı.

Atılan adımla iki ülke ekonomisinin güçlendirilmesinin hedeflendiği kaydedildi.

Öte yandan iş birliğinin, Etiyopya'nın artan petrol ihtiyacının karşılanması için önemli bir adım olduğunun altı çizildi.

Cibuti, Babu'l Mendeb Boğazı üzerinde Asya ile Avrupa arasında dünyanın en yoğun denizcilik rotalarından birinde bulunuyor.

Babu'l Mendeb Boğazı'ndan günlük olarak 4,5 milyon varil petrol geçişi sağlanıyor.

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Togo Cumhuriyeti, Etiyopya, Petrol, Cibuti, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Etiyopya ve Cibuti'den petrol alanında iş birliği adımı - Son Dakika


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