Etiyopya ve Sudan sorunlara barışçıl çözüm taahhüdünde bulundu - Son Dakika
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Etiyopya ve Sudan sorunlara barışçıl çözüm taahhüdünde bulundu

05.07.2022 17:04
Etiyopya ve Sudan sorunlara barışçıl çözüm taahhüdünde bulundu

Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed ve Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Abdulfettah el-Burhan, iki ülke arasındaki sorunların çözümü için barışçıl çözüm taahhüdünde bulundu.

Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed ve Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Abdulfettah el-Burhan, iki ülke arasındaki sorunların çözümü için barışçıl çözüm taahhüdünde bulundu.

Ahmed, Burhan ile görüşmesi sonrası yaptığı açıklamada, iki ülke arasındaki sorunları görüştüklerini belirtti.

Etiyopya ve Sudan arasındaki sorunların çözümünde barışçıl yolları deneyeceklerine dikkati çeken Ahmed, "Ortak bağlarımız tüm ayrılıkları aşar. Sorunların çözümü için diyalog ve barışçıl çözüm için taahhütte bulunuyoruz." ifadesini kullandı.

Sudan-Etiyopya sınırında yaşananlar

Sudan Silahlı Kuvvetleri, 22 Haziran'da topraklarından kaçırılan 7 asker ve bir sivilin Etiyopya ordusu mensuplarınca infaz edildiğini açıklamıştı.

Sudan ordusu, doğu komşusu Etiyopya'nın yaptıklarına uygun şekilde mukabelede bulunulacağını bildirmişti.

Sudan Ordu Komutanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan, 8 Sudanlının öldürülmesine değinerek, sahada somut, gerçek bir karşılık vereceklerini ve bir daha benzer bir olayın yaşanmasına müsaade etmeyeceklerini duyurmuştu.

Etiyopya tarafı ise iddiaları reddetmişti.

Afrika Birliği, iki ülke arasında yaşanan gerginlikten derin kaygı duyulduğunu belirtilerek, sorunun çözümü için iki tarafa da diyalog çağrısında bulunmuştu.

İki ülke arasında verimli topraklarıyla bilinen tartışmalı Faşaka sınır bölgesinde, yıllardır karşılıklı sınır ihlalleri ve tacizler yaşanıyor.

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Kaynak: AA

Togo Cumhuriyeti, Etiyopya, Sudan, Güncel, Son Dakika

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