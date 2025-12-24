Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının, çocuklara enerji ve maden bilincini eğlenceli içeriklerle aktarmayı amaçlayan "ETKB Çocuk YouTube Kanalı" yayına başladı.

Bakanlığın NSoyal hesabından yapılan açıklamaya göre, Türkiye'de bu alanda ilk olma özelliği taşıyan kanal, enerji konularını çocukların anlayabileceği bir dille anlatmayı hedefliyor.

ETKB Çocuk YouTube Kanalı'nda rüzgar ve güneş enerjisinden yerli kaynaklara, madenlerin dünyasından enerji üretim süreçlerine kadar pek çok konu, çizgi film ve eğlenceli hikayeler aracılığıyla izleyiciye aktarılıyor.

Bu kapsamda, Eskişehir'in Beylikova ilçesinde keşfedilen nadir toprak elementlerine odaklanan özel çizgi film serisi de Türkiye'nin stratejik öneme sahip kaynaklarını çocuklara tanıtmayı hedefliyor.

Çocukların hayal gücünü destekleyerek enerji ve doğal kaynaklar konusunda farkındalık oluşturmayı hedefleyen ETKB Çocuk YouTube Kanalı, "Enerjiyi öğrenmek hiç bu kadar keyifli olmamıştı" mesajıyla çocukları keşif yolculuğuna davet ediyor.