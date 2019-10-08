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Son Dakika Güncel ETO Başkanından Başkan Durgut'a ziyaret

ETO Başkanından Başkan Durgut'a ziyaret

57 dakika önce

Eskişehir Ticaret Odası (ETO) Başkanı Metin Güler, Günyüzü Belediye Başkanı Menderes Durgut'u makamında ziyaret etti.

ETO Başkanından Başkan Durgut'a ziyaret, System.String[]

Eskişehir Ticaret Odası (ETO) Başkanı Metin Güler, Günyüzü Belediye Başkanı Menderes Durgut'u makamında ziyaret etti.


İlçe ziyaretleri kapsamında ETO Başkanı Güler, Günyüzü ilçesinde Başkan Durgut'u ziyaret etti. Ziyaret esnasında Eskişehir Ticaret Odası Başkanı Metin Güler'e Meclis Başkanı Halil İbrahim Ara, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Süleyman Kutlu ve beraberindeki yönetim kurulu üyelerinden oluşan heyet eşlik etti. Günyüzü Belediye Başkanı Menderes Durgut, Başkan Güler'e yöresel dokuma zili kilim ve Selçuklu dönemine ait tarihi şadırvanın fotoğrafı bulunan masa saati hediye etti.


ETO Başkanı Güler de, Belediye Başkanı Durgut'a tablo hediye etti. Ziyaretin ardından belediye binası önünde hatıra fotoğrafı çektirildi. - ESKİŞEHİR

Metin Güler, Eskişehir, Günyüzü, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 03:08 Kaynak: İHA
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