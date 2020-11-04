ETSO ile TREPAŞ arasında "İndirimle Elektrik Satışı Protokolü" imzalandı - Son Dakika

Edirne Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) ile Trakya Elektrik Perakende Satış A.Ş. (TREPAŞ) arasında "İndirimle Elektrik Satışı Protokolü" imzalandı.

ETSO'dan yapılan açıklamaya göre, ETSO ile TREPAŞ arasında karşılıklı işbirliği ile ETSO üyelerine indirimli elektrik satışı yapılması ve üyelerin avantaj sağlanması amaçlanıyor.

Protokol çerçevesinde TREPAŞ, ETOS'nun Serbest Tüketici kapsamındaki üyelerine EPDK'nın Ulusal Tarife Tablosundaki aktif birim fiyatlar üzerinden ticarethane tüketici grubu içim yüzde 7 indirimle ya da 12 ay boyunca 55 kr/kWh sabit fiyatla elektrik satışı gerçekleştirecek. Sanayi ve Yüksek Tüketimli tüketici grubu için ise üyelere ait abonelikler özelinde fiyat çalışması yapılacak.

İndirimden yararlanmak isteyen ETSO üyelerinin ETSO Oda Kayıt Belgesi ile 31.12.2020 tarihine kadar TREPAŞ'a başvurmaları gerektiği belirtildi.