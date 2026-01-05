ETÜ, BİGG Kristal Projesi ile Girişimcilere Destek Olacak

TÜBİTAK 1812 Yatırım Tabanlı Girişimcilik Destek Programı (BiGG Yatırım) kapsamında, 2026-2028 döneminde Aşama 1 Hızlandırma Programı faaliyetlerini yürüterek girişimcilere hizmet verecek yeni Uygulayıcı Kuruluşlar belli oldu. Bu kapsamda, Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ) Kristal Girişimcilik Koordinatörlüğü'nün yürütücülüğünü yaptığı BİGG Kristal projesi destek almaya hak kazandı.

ETÜ Kristal Girişimcilik Koordinatörlüğü tarafından yürütülen ve ATA Teknokent A.Ş. ile Sistem Global Danışmanlık A.Ş.'nin proje ortaklığında TÜBİTAK'a sunulan BİGG Kristal projesiyle ETÜ, TÜBİTAK adına uygulayıcı kuruluş olma hakkı elde etti.

BİGG Kristal projesi kapsamında; teknolojik ve yenilikçi iş fikirlerine sahip girişimci adaylarının fikirlerini nitelikli iş planlarına dönüştürebilmeleri için özgün, etkili ve uygulanabilir destek mekanizmaları oluşturulacak. Program süresince girişimciler; hızlandırma faaliyetleri, mentörlük destekleri ve iş modeli geliştirme süreçlerinden faydalanacak. Süreç sonunda yeterli başarıyı gösteren girişimciler, TÜBİTAK değerlendirmesi için gerçekleştirilen panellere yönlendirilecek.

TÜBİTAK 1812 BiGG Yatırım Programı ile erken aşama, teknoloji ve yenilik odaklı girişimlerin yatırım almaya hazırlanması, özel sektör ve kamu kaynaklarının birlikte harekete geçirilmesi ve girişimcilik ekosisteminin sürdürülebilir biçimde güçlendirilmesi amaçlanıyor. Bu doğrultuda desteklenen BİGG Kristal projesi; teknoloji ve yenilik odaklı girişimcilere yönelik hızlandırma programlarının yürütülmesi, mentörlük ve iş modeli geliştirme faaliyetlerinin sunulması ile yatırım süreçlerine hazırlık gibi kritik görevleri üstlenecek. - ERZURUM