ETÜ'den, Başkan Yücelik'e işbirliği teşekkürü - Son Dakika

Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ) Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak, Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası ve Erçimsan Yönetim Kurulu Başkanı Lütfü Yücelik'i ziyaret etti.

Erçimsan Holding'te gerçekleşen ziyarete, ETÜ Sürekli Eğitim Merkezi Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Ahmet İlker Akbaba da katıldı. Ziyarette, ETÜ'nün çalışmaları hakkında bilgiler veren Rektör Prof. Dr. Bülent Çakmak, özellikle üniversite-sanayi işbirliği konusunda ortak çalışmalar yürütmeye çaba gösterdiklerini belirterek, şehirde bu kültürün yerleşmesi için samimi bir çaba içerisinde olduklarını, bu manada ETSO Yönetim Kurulu Başkanı Lütfü Yücelik ve yönetimine ETÜ ile yaptığı işbirliğinden dolayı teşekkür etti.

Üniversite olarak, Aselsan ve Türk Uçak Sanayii Anonim Ortaklığı (TUSAŞ) ile de ilişkilerin güçlendirilmesi için çaba gösterdiklerini kaydeden Rektör Prof. Dr. Çakmak, "ETÜ olarak, yüksek teknoloji yatırımlarının şehrimizde olup olmayacağını araştırıyoruz. Biz bu yatırımların Erzurum'da olacağına inanıyoruz. Üniversitemizin kapalı bir kutu olmasını istemiyoruz. Üniversite-Sanayi işbirliğine büyük önem veriyoruz. Zaten hangi sektörde olursa olsun dünyanın gelişmiş ülkelerinde yatırımları sadece belli bölgelere yapılmıyor. Farklı bölgelerde farklı yatırımlar yapılabilir. Erzurum'un potansiyeli, altyapısı güçlü iki üniversitesi ve insan kaynaklarıyla yapılacak yatırımlara sağlam bir temel oluşturacağı kanaatindeyiz" dedi. Teknolojik yatırımlar için iklim şartlarının bahane edilemeyeceğini vurgulayan Rektör Çakmak, bunun dünyada birçok başarılı örneği olduğuna dikkati çekti.

Ziyarette, ETÜ Sürekli Eğitim Merkezi Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Ahmet İlker Akbaba da merkezin çalışmalarıyla ilgili bilgiler vererek, şehirdeki sanayi kuruluşlarıyla ve ETSO ile ortak çalışmalar yürütmeye hazır olduklarını söyledi. ETÜ Sürekli Eğitim Merkezi Müdürü bünyesinde oluşturulacak ve şehrin sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerinin de yer alacağı danışma kurulunun yılda bir kez toplanacağını ve kurulun kamu-üniversite-sanayi işbirliğinin geliştirilmesi, Endüstri 4.0'ın altyapısına oluşturacak çalışmalara hız kazandırılması amacıyla hayata geçirilecek eğitim ve projelerle ilgili yol haritasını belirleyeceğini kaydetti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden ETSO ve Erçimsan Yönetim Kurulu Başkanı Lütfü Yücelik ise halihazırda ETÜ ile imzalanmış olan işbirliği protokolü kapsamında ortak çalışmaların yürütüldüğünü hatırlatarak, bundan sonra da her türlü çalışmaya destek vermeye hazır olduklarını söyledi. Konuşmasında, "Her şey bir hayalle başlar, ama önce inanmak lazım" diyen Başkan Yücelik şunları söyledi; "Bir işe baş koyduğumuzda yılmamak, bir engelle karşılaştığımızda pes etmemek lazım. Doğru işi doğru zamanda ve size inanan yol arkadaşlarıyla yaptığınız zaman başaramayacağınız iş yoktur. İnşallah bölgemiz için hayal ettiğimiz yatırımlar elbirliği ile yürüteceğimiz çalışmalarla şehrimize gelir. Yatırımcılarımız için şehrimizi, bölgemizi daha cazip hale getirecek düzenlemelere ihtiyaç duyuyoruz. Her zaman ifade ettiğimiz gibi; geçmişte başarıyla uygulanan 4325 gibi geniş hem yeni yatırımları hem de mevcut yatırımları birçok destek unsurunu içeren kapsamlı bir teşvik uygulamasının bölgemize ve şehrimize ciddi bir katma değer katacaktır. Bu sebeple; uygulanacak teşviklerin iyi bir planlama ile bölgeye ve şehirlere katacağı cazibe dikkate alınarak hayata geçirilmesi, teşviklerin başarıya ulaşması için en önemli unsurdur." - ERZURUM