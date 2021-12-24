EÜ'den Sanat Üzerine Söyleşiler: "İzmir'de Sanat" - Son Dakika

Öğr. Gör. Dr. Seda Ağırbaş'ın moderatörlüğünde gerçekleşen söyleşide İzmir İl Kültür Turizm Müdürlüğü Güzel Sanatlar Şube Müdürü Ressam Faden Suzan Küdsioğlu sanat ve sanat hayatına dair soruları yanıtladı. Çocukluğundan itibaren her zaman sanatçı olmak istediğini ifade eden Küdsioğlu, "Bu alanda hem idareci, hem de resim yaparak çalışmış olmak benim en büyük şansım. Sanat hayatıma şuan, baskı resim sanatçısı olarak devam ediyorum. Hem ulusal, hem de uluslararası yarışmalara katılım sağlıyorum.Sanatın, ülkelerin gelişmişliğini ve etraflıca düşünmesini sağlayan bir araç olduğunu düşünüyorum. Çünkü sanat aktiviteleri, öğrenmenin bir parçası. Sanatçıdan kötü insan çıkmaz, sanatçının derdi kendisidir ve kendisi ile savaşır" dedi.

"Anadolu, her zaman büyük bir hazine olmuştur"

Resim sergilerinin öykülerinden bahseden Ressam Küdsioğlu, "Ekspresif akıma kendimi daha yakın hissediyorum. Zaten bir sanatçı ister istemez kendisini bir akımın içinde buluyor. Son zamanlarda özellikle çevre etkisini daha çok kullanmaya başladım. Sergilerimin sonuncusunda, ilk medeniyetten günümüze kadar olan süreci soyut bir anlatımla aktardım. Nedeni ise, Anadolunun her zaman büyük bir hazine oluşu" diye konuştu. Söyleşinin devamında İzmir'deki sanat faaliyetlerini de değerlendiren Küdsioğlu, "İzmir batıya açılan bir kapı. Ulusal ve uluslararası sanat etkinlikleri, İzmir'in gelişmişliğinin mimarisi. Birçok sanat etkinliğine ev sahipliği yapan İzmir'i dünyadaki sanatçılar da tanıyor. Örneğin, EÜ'de çeşitli sanat etkinlikleri yapılıyor. EÜ, bu süreçte önemli projeler ile değerli sanatçıları ağırladı. Yine İzmir'de bulunan Arkas Sanat Merkezi, kendi koleksiyonunu Fransa'da bile sergiledi ve şehri dünya çapında tanıtmış oldu. Böylece hem ilimiz, hem de Türk sanatı tanıtılmış oluyor. Yalnızca sanat yoluyla ülkenizi tanıtabilirsiniz" dedi.