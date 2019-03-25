EÜ Tıp Fakültesi'nin Acı Günü

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi (EÜTF) Muhittin Erel Amfisinde düzenlenen törene; Türkoğlu Ailesi,EÜTF Dekanı Prof. Dr. Cemil Gürgün EÜTF Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Tuncay Göksel, dekanlık ve hastane üst yönetimi, anabilim dalı başkanları ile çok sayıda akademisyen ve hastane çalışanı katıldı.

Törende konuşan Dekan Prof. Dr. Cemil Gürgün, Türkoğlu'nun fakültenin duayenhocalarından birisi olduğunu ifade ederek, "Değerli hocamız, fakültemize ve kardiyoloji camiamıza büyük katkıları bulunan bir akademisyendi. Pek çok öğrenci ve uzman yetiştirdi.Hastalarına şifa dağıttı. Gerek akademide gerekse sağlık hizmetinde çok önemli katkılarda bulundu. Kendisi, çalışkanlığıyla, azmiyle ve disipliniyle bizlere örnek olmuş bir hocaydı. Ve adeta kardiyoloji anabilim dalının lokomotifi olan hocalarımızdan birisiydi. Kendisine Allah'tan rahmet diliyorum. Mekanı cennet olsun. Kederli ailesine ve camiamıza sabır ve başsağlığı diliyorum"konuştu.

Prof. Dr. Cüneyt Türkoğlu'nun 1990'lı yıllarda tereddüt edilen pek çok girişimsel tedavi yöntemini cesurca uyguladığını belirten Kardiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Oğuz Yavuzgil, '' Kendisi yeniliğe açık bakış açısıyla sadece üniversitemiz için değil kardiyoloji camiası için de temel ve kuvvetli bir değerdi. Bizlere her zaman mentörlük yaptı. Her zaman çalışkanlığı ve iyi örnek olmayı bizlere hedef haline getirdi. Cüneyt Hocamızın kurucu başkanlığını yaptığı kliniğimizde Türkiye'nin pek çok yerinde kendimizi emanet edeceğimiz kardiyolog arkadaşlarımızı yetiştirdik. Bu konuda hakikaten Cüneyt Hocamıza ne kadar teşekkür etsek azdır. Emekliliğinden kısa bir süre sonra hocamızı kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz. Türkoğlu Ailesine, üniversitemize ve kardiyoloji camiasına başsağlığı ve sabır diliyorum'' şeklinde konuştu.

Modern girişimsel kardiyolojinin kurucusu

Prof. Dr. Cüneyt Türkoğlunun mesai arkadaşlarından Prof. Dr. Hakan Kültürsay da Türkoğlu'nun Ege Üniversitesi Tıp Fakültesinde modern girişimsel kardiyolojinin kurucusu ve öncüsü olduğunu belirterek "Sadace Ege Tıp değil Türkiye'de de girişimsel kardiyolojinin lider hocalarından biriydi. Girişimsel kardiyoloji alanında Türkiye'de birçok ilki gerçekleştirerek öncü oldu, fikir babası oldu. Fakültemizde girişimsel kardiyoloji ile birlikte kurulan modern kalp cerrahisinin de bir bakıma itici gücü oldu. Hala devam eden ve başka hiçbir merkezde görülmeyen işbirliği ve yakın çalışma anlayışının büyük katkısı oldu. Hocamızın ruhu şad olsun. Başta eşi ve kızları olmak üzere ailesine ve tüm sevenlerine sabır diliyoruz" dedi.

Törende Prof. Dr. Cüneyt Türkoğlu'nun çalışma arkadaşları, yetiştirdiği öğrenciler ve hastaları da söz alarak duygularını dile getirdiler. Merhum Prof. Dr. Cüneyt Türkoğlu'nun naaşı;Bostanlı Beşikçioğlu Camii'nde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Örnekköy Mezarlığında defnedildi.