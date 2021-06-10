EURO 2020, Türkiye-İtalya maçıyla başlıyor

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası, yarın Türkiye ile İtalya arasında oynanacak maçla başlayacak.

Koronavirüs pandemisi nedeniyle bir yıl ertelenen EURO 2020'de A Grubu'nda İtalya'nın yanı sıra İsviçre ve Galler'le mücadele edecek olan A Milli Takım, ilk sınavını Roma Olimpiyat Stadı'nda TSİ 22.00'de İtalya karşısında verecek. Karşılaşmayı Hollanda Futbol Federasyonu'ndan Danny Makkelie yönetecek. Makkelie'nin yardımcılıklarını Hessel Steegstra ve Jan de Vries yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi Fransa'dan Stephanie Frappart, VAR ise Hollanda'dan Kevin Blom olacak. Millilerin ilk kez Avrupa Futbol Şampiyonası'nın açılış maçında sahne alacağı karşılaşma TRT 1'den naklen yayınlanacak.

FORVET: Burak Yılmaz, Cengiz Ünder, Enes Ünal, Abdülkadir Ömür, Kerem Aktürkoğlu, Halil İbrahim Dervişoğlu, Kenan Karaman