Euromaster'dan Check-Up Hizmeti

CARMEDYA.COM - Euromaster, servis noktalarına gelen araçların önemli noktalarının kontrolünü kapsayan check-up hizmetini müşterilerine ücretsiz sunuyor.Lastikler, farlar, amortisör, egzoz, fren sistemi, sıvılar(motor yağı, antifriz, cam suyu, akü suyu), klima, ön düzen, silecekler ve birçok serviste sunulmayan fren hidroliği ve akünün ücretsiz kontrolünü kapsayan check-uphizmeti, özellikle kış aylarında büyük önem taşıyan araç arızaları ve kazarisklerini en aza indiriyor. Araç Check- Up 'ı kış aylarında daha önemliYeni nesil araçlar her ne kadar en son teknolojilerle ve enkaliteli malzemelerle üretiliyor olsa da, aracı oluşturan parçaların da birömrü vardır ve araç üretiminde kullanılan orijinal parçalar zamanla etkisiniyitirir. Bu yüzden marka veya modeli ne olursa olsun her araç düzenli kontrolve bakıma ihtiyaç duyar. Düzenli kontrol ve bakımlar yapılmazsa, aracınvereceği tepkilerden de bir sorun olduğu anlaşılabileceği gibi, beklenmedikarıza ve kaza riski oldukça yüksektir. Tüm bunların yanında düzenli kontrolve bakımlar, beklenmedik arıza ve kazariskleri en aza inerken, aracın daha etkili çalışmasını sağlayarak yakıttüketiminin azaltılmasına da yardımcı olur.Arıza ve kaza riskini azaltıyorMüşterilerinin yola sorunsuz ve güvenle devam etmesi içinçalışan Euromaster'ın sunduğu ücretsiz araç check-up hizmeti, beklenmedik arızave kaza risklerini en aza indirirken, aracın daha etkili çalışmasınısağlayarak, yakıt tüketiminin azaltılmasına yardımcı oluyor. Euromaster'ınprofesyonel ve müşteri odaklı yaklaşımı ile araç bakımlarını ihmal etmeyenEuromaster müşterileri, hem yola güvenledevam ediyor, hem de bütçelerine zarar vermemiş oluyor.