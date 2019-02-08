CARMEDYA.COM - Euromaster, servis noktalarına gelen araçların önemli noktalarının kontrolünü kapsayan check-up hizmetini müşterlerine ücretsiz sunuyor.
Lastikler, farlar, amortisör, egzoz, fren sistemi, sıvılar
(motor yağı, antifriz, cam suyu, akü suyu), klima, ön düzen, silecekler ve bir
çok serviste sunulmayan fren hidroliği ve akünün ücretsiz kontrolünü kapsayan check-up
hizmeti, özellikle kış aylarında büyük önem taşıyan araç arızaları ve kaza
risklerini en aza indiriyor. Araç
Check- Up
'ı kış aylarında daha önemli
Yeni nesil araçlar her ne kadar en son teknolojilerle ve en
kaliteli malzemelerle üretiliyor olsa da, aracı oluşturan parçaların da bir
ömrü vardır ve araç üretiminde kullanılan orijinal parçalar zamanla etkisini
yitirir. Bu yüzden marka veya modeli ne olursa olsun her araç düzenli kontrol
ve bakıma ihtiyaç duyar. Düzenli kontrol ve bakımlar yapılmazsa, aracın
vereceği tepkilerden de bir sorun olduğu anlaşılabileceği gibi, beklenmedik
arıza ve kaza riski oldukça yüksektir. Tüm bunların yanında düzenli kontrol
ve bakımlar, beklenmedik arıza ve kaza
riskleri en aza inerken, aracın daha etkili çalışmasını sağlayarak yakıt
tüketiminin azaltılmasına da yardımcı olur.
Arıza ve kaza riskini azaltıyor
Müşterilerinin yola sorunsuz ve güvenle devam etmesi için
çalışan Euromaster'ın sunduğu ücretsiz araç check-up hizmeti, beklenmedik arıza
ve kaza risklerini en aza indirirken, aracın daha etkili çalışmasını
sağlayarak, yakıt tüketiminin azaltılmasına yardımcı oluyor. Euromaster'ın
profesyonel ve müşteri odaklı yaklaşımı ile araç bakımlarını ihmal etmeyen
Euromaster müşterileri, hem yola güvenle
devam ediyor, hem de bütçelerine zarar vermemiş oluyor.
The post Euromaster'dan Check-Up hizmeti appeared first on Carmedya.