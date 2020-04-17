Ev hanımları da sağlık çalışanları için ev yemeği nöbetinde - Son Dakika
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Ev hanımları da sağlık çalışanları için ev yemeği nöbetinde

6 saat önce

İstanbul'un Beykoz ilçesinde yaşayan ev kadınları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele eden fedakar sağlık çalışanlarına desteklerini, evlerinde nöbetleşe hazırladıkları ikramlıkları sunarak gösteriyor.

İstanbul'un Beykoz ilçesinde yaşayan ev kadınları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele eden fedakar sağlık çalışanlarına desteklerini, evlerinde nöbetleşe hazırladıkları ikramlıkları sunarak gösteriyor.

AK Parti İlçe Teşkilatı mensubu olan ev kadınları, iki günde bir Beykoz Devlet Hastanesi ile 112 acil Servislerinde nöbetçi olan sağlık çalışanlarına steril ortamlarda hazırladıkları yemekleri götürüyor.

Sırayla hazırladıkları ikramların üzerine duygularını içeren mesajları da ekleyen kadınlar, bu sayede hem sağlık personeline olan desteklerini göstermeyi hem de mücadelenin bir parçası olmayı hedefliyor.

Yaprak sarmasından böreğe, poğaçadan kısıra, baklavadan diğer tatlı çeşitlerine kadar geleneksel Türk mutfağının zengin lezzetlerini elleriyle hazırlayan kadınlar, hazırladıkları ikramlıkları saat 22.00 sıralarında nöbetçi sağlık çalışanlarına ulaştırıyor.

İkramlıkların ulaşmasının ardından videolu mesaj ile sağlık çalışanlarının teşekkür ettiği kadınlar, verdikleri destekle Kovid-19 ile mücadeleye katkı sağlamanın mutluluğunu da yaşıyor.

"Evde kal' çağrısına uyarken boş durmak istemedik"

AK Parti Beykoz İlçe Kadın Kolları Başkanı Gaye Zayıf, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın nezdinde devletin, bütün çalışmaları organize şekilde yürüttüğünü belirterek, kendilerinin de "evde kal" çağrısına uyarken boş durmak istemediklerini söyledi.

Zayıf, "Video konferansla toplantılarımızı yapıyoruz. Son video konferansımızda bir şeyler daha yapmak istedik. Ne yapabiliriz diye düşündük? Bununla ilgili toplantımızda sağlık çalışanlarımızı motive edici bir şeyler yapmaya karar verdik." dedi.

Beykoz Devlet Hastanesi Başhekimi Opr. Dr. Süleyman Erdoğdu ile görüşüp, onay aldıktan sonra mutfağa girdiklerini anlatan Gaye Zayıf, "Evlerimizde yiyecekler hazırlayıp, onlara güzel motivasyon notları yazıp mesaide kalan sağlık çalışanlarımızı mutlu etmek istedik. Başhekimimizle görüştük, onay aldık. 45 mahallemiz var. Mahallelerimizi sıraya koyduk. Sırayla mahallelerimizde kadınlarımız yapacakları ikramları aralarında bölüşüyorlar." ifadelerini kullandı.

Zayıf, dolma, börek, poğaça, kısır ve baklava gibi ikramların evlerde hazırlamasının ardından ilçe başkanlığından görevli bir kişi aracılığıyla iki akşamda bir sağlık çalışanlarına ulaştırıldığını anlatarak, "Yazdığımız notları okumaları, okurken yüzlerindeki gülümseme ve heyecan, bizi daha da heyecanlandırdı. Çeşitleri artırdık, arkadaşlarımız daha çok bir şeyler yapmak istedi. Buna ilave ne yapabiliriz diye düşündük." dedi.

Nöbetçi eczanelerle 112 Acil Servis çalışanlarına da ikramda bulunulacak

Pandemiyle mücadele eden herkesi düşünmeye çalıştıklarını belirten Zayıf, şöyle devam etti:

"Bu hafta nöbetçi eczanelerimizi ve 112 Acil Servis çalışanlarımızı da organizasyona katacağız. Belediyemizin Sosyal Masası 24 saat çalışıyor, onlara ikram götürdük. Kaymakamlığımızın Sosyal İşleri ile belediyemizin çağrı merkezi çok yoğun bir şekilde çalıştığı için ikram götürmeyi planlıyoruz. Bu şekilde çemberi genişletiyoruz. Biz 10 gündür projemizi sürdürüyoruz. Uzun soluklu bir proje olacak. Hemen bitsin istemedik. Bir gün yapıyoruz, bir gün boşluk bırakıp, diğer gün tekrar ikramlarımıza devam ediyoruz. Bir gün acil serviste çalışan doktor ve hemşirelerimize, bir sonraki ikramımızda da poliklinikte görevli sağlık personellerimize devam ediyoruz."

İkramları hastane personeline ulaştıran görevli Mustafa Sancaktutan da mahalledeki kadınların evlerinden yaptıkları ikramları tek tek topladığını söyleyerek, "İkramların toplanmasıyla teslim edilmesi 6-7 saat sürüyor. Yoruluyorum biraz ama sağlıkçılarımızın mutluluklarını görünce yorgunluk kalmıyor." dedi.

Beykoz Devlet Hastanesi Başhekimi Opr. Dr. Süleyman Erdoğdu da ilçedeki hanımların projesinden memnuniyet duyduklarını belirterek, "Projeyi memnuniyetle karşıladık. Akşam burada görevlerine devam eden çalışma arkadaşlarımız için de moral motivasyon oldu. Beykoz'daki ev hanımlarına emeklerinden dolayı teşekkür ediyorum." şeklinde konu

Ev hanımları da sağlık çalışanları için ev yemeği nöbetinde

Beykoz Devlet Hastanesi, Beykoz, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.04.2020 11:22 Kaynak: AA

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