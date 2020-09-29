Ev hanımlığından dernek başkanlığına - Son Dakika

Ev hanımlığından dernek başkanlığına

Ev hanımlığından dernek başkanlığına Kadın Eğitim Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Aslı Orcan, birçok kadına örnek olacak hayat hikayesini anlattı.

Ev hanımlığından dernek başkanlığına

BURSA - Kadın Eğitim Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Aslı Orcan, birçok kadına örnek olacak hayat hikayesini anlattı.

"Yolculuğum 2,5 yıl önce birdenbire kendimdeki potansiyeli fark etmem ile ortaya çıktı" diyen Aslı Orcan, "Katıldığım bir kişisel gelişim seminerinde gerçekten beni merak ettiren, beni ilerletecek olan alanın kişisel gelişim olduğunu fark ettim. Fakat bu bir şeyi daha fark etmeme sebep oldu. Orada bize eğitim veren hocanın küçük diksiyon hatalarını gördüm. Ben o hatalara takıldığım için eğitimden çok fazla lezzet alamadım. Dedim ki kişisel gelişim alanında eğer ki bir şeyler yapacaksam benim mutlaka diksiyon eğitimi almam lazım. İşte her şey diksiyon eğitimi almaya başlamamla ortaya çıktı. Bunun yanında profesyonel koçluk eğitimi ve aile danışmanlığı eğitimi almaya başladım. Aldığım eğitimlerle buradan kendimi beslemeye başladım. Tabii tam bu olaylar olurken ben bir tık daha ileri gidebileceğim için, aslında hiçbir hazırlığım olmadığı halde üniversite sınavına girdim ve kazandım. Eğitimlerimi tamamladıktan sonra koç eğitmenim beni teşvik etti. Tabii bu kolay bir karar değildi ve bir gün karar verdim. Ördekli Kültür Merkezi'nde ilk seminerimi verdim. Birkaç seminerden sonra bir dernek sayesinde diğer kültür merkezlerinde de ciddi anlamda seminerler vermeye başladım. Bir yandan da eğitim almaya ve kendimi geliştirmeye hep devam ettim" dedi.

"En büyük hayalim derneğimi kurmaktı"

Kadın Eğitim Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Aslı Orcan en büyük hayali olan kurduğu dernek hakkında da bilgi verirken, "1 yıl kadar sonra Bursa Kent Konseyinde Aile ve Sosyal Farkındalık Çalışma Grubunu kurdum. Bunun yanında benim hep bir hayalim vardı, bu da kendi derneğimi kurmaktı. Ben bir ev hanımı olarak gerçekten zincirlerimi kırdım. Kendimdeki potansiyeli fark ettim, yaş kaç olursa olsun bir yerlerden başlayıp insanın hayallerine kavuşabileceğini ilk önce kendim yaşadım, gördüm. Bunu yapabilecek bir sürü potansiyelde insan var. Bunlar belki birileri elinden tutsun, yol göstersin diye bekliyorlar. Niye ben kendi başardığım şeyi başkalarının da başarabileceğini onlara kanıtlayıp onlara ön ayak olmayayım diye düşündüm. Hemen Aile ve Sosyal Farkındalık Çalışma Grubunda birlikte çalıştığım arkadaşlarımla hayalimi gerçekleştirmek için ilk adımı attım ve Kadın ve Aile Eğitim Derneği'ni kurdum. Bana gerçekten yürekten inanan arkadaşlarım var. Burada eğitim verdiğim herkes geldiklerinde bana ilk önce şunu söylediler 'anlattığınız şeyi ilk önce yaşadığınız, hayatınıza geçirdiğiniz o kadar belli oluyor ki işte bu yüzden biz etkileniyoruz ve buradan yol almak istiyoruz' dediler. Herkes hayalini gerçekleştirebilecek potansiyele sahip, sadece inanmanız, azmetmeniz, vazgeçmeden çalışmanız gerekiyor. Kent Konseyi Aile ve Sosyal Farkındalık Çalışma Grubu adına bir sürü projemiz var. Bunları hayata geçireceğiz ve kadının güçlü olduğu bir toplumda toplumun da ne kadar güçlü ve ne kadar verimli olabildiğini herkese göstereceğiz. Elimizden geldiğince çalışacağız ve kimin yardıma ihtiyacı varsa orada olacağız. İnsan pişmeden yanmıyor. Hayata güzel bakarsak, güzel yaklaşırsak hayat da bize öyle yaklaşıyor. O yüzden güzel insanları da ortaya çıkarmak için buradayız" diye konuştu.

Ev hanımlığından dernek başkanlığına
Ev hanımlığından dernek başkanlığına
Ev hanımlığından dernek başkanlığına
Ev hanımlığından dernek başkanlığına

Yönetim Kurulu, Üniversite, Karar, Kadın, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.09.2020 09:13 - Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Ev hanımlığından dernek başkanlığına - Son Dakika

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