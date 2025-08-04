Ev sahibi olmak isteyenler dikkat! Gayrimenkul Sertifikası bugün halka arz oluyor - Son Dakika
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Ev sahibi olmak isteyenler dikkat! Gayrimenkul Sertifikası bugün halka arz oluyor

Ev sahibi olmak isteyenler dikkat! Gayrimenkul Sertifikası bugün halka arz oluyor
04.08.2025 10:00
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından başlatılan Damla Kent Projesi'nden ev sahibi olmak isteyenler için süreç bugün başlıyor. Gayrimenkul Sertifikası bugün ''DMLK'' kodu ile 7,59 TL'den halka arz oluyor.

Gayrimenkul Sertifikası bugün Borsa İstanbul'da halka arz oluyor. 4-8 Ağustos 2025 tarihleri arasında "DMLKT" işlem kodu ile yatırımcılarla buluşacak Gayrimenkul Sertifikası'nın halka arz fiyatının, değerleme fiyatı üzerinden yüzde 25 indirimle 7,59 lira olarak belirlendiği bildirildi.

"DMLKT" KODUYLA İŞLEME BAŞLIYOR

Projede ev sahibi olmak isteyen vatandaşlar, Gayrimenkul Sertifikası talep toplama döneminde Halk Yatırım, Ziraat Yatırım, Vakıf Yatırım başta olmak üzere tüm banka ve aracı kurumlardaki yatırım hesapları üzerinden, "DMLKT" işlem kodu kullanılarak dilediği kadar sertifika için talepte bulunulabilecek.

GAYRİMENKUL SERTİFİKASI NE İŞE YARIYOR?

Yeni nesil yatırım aracı olan Gayrimenkul Sertifikası, aynı zamanda vatandaşların peşinat, faiz ve taksit yükünü de ortadan kaldırıyor. 5 etaptan oluşacak Damla Kent Projesi kapsamında 5 bin 325 adet konut ve 244 adet ticari ünite inşa edilecek. Projenin ilk etabında yer alan 1540 konut, Gayrimenkul Sertifikası ile halka arz olacak. Sürecin devamında ise ikinci etapta bulunan 674 konutun halka arz edilmesi planlanıyor.

3 AVANTAJLI SEÇENEK

Halka arz edilecek Gayrimenkul Sertifikası ile tasarruf sahiplerine üç farklı kazanç yöntemi sunuluyor. Birinci seçenek, Konut Edinme Hakkı'nda (Asli Edim) yatırımcı, Damla Kent projesinden almak istediği ev için gerekli miktarda sertifikayı kendi bütçesine uygun şekilde biriktirir ve proje tamamlandığında istediği eve sahip olur.

İkinci seçenek, Nakit Kazanma Hakkı'nda (Tali Edim) Gayrimenkul Sertifikası biriktiren yatırımcılar, ev almayı tercih etmedikleri durumda 'Tali Edim' yöntemine başvurabilir. TOKİ ve Emlak Konut, proje sonunda tali edim kapsamında daireleri açık artırmayla satışa çıkarır. Elde edilen gelir sertifika sahiplerinin yatırım hesaplarına payları oranında nakit olarak aktarılır. Üçüncü seçenekte ise Alım-Satım'da, (Hisse Gibi İşlem) asli edim ya da tali edimi tercih etmeyen yatırımcılar, sertifikalarını Borsa İstanbul'da alıp satarak, piyasa koşullarına bağlı olarak kar etme imkanına sahip olabilir.

SERTİFİKA DETAYLARI

Damla Kent projesinde halka arz edilecek konutlar ve karşılık geldiği sertifika adetleri ise şöyle: "62 metrekarelik 175 adet 1+1 daire, 631 bin 516 adet sertifika, 88 metrekarelik 1076 adet 2+1 daire, 863.276 adet sertifika, 144 metrekarelik 758 adet 3+1 daire, 1 milyon 384 bin 916 adet sertifika, 194 metrekarelik 205 adet 4+1 daire, 1 milyon 833 bin 345 adet sertifika". Konuyla ilgili detaylı bilgilere ise Emlak Konut'un internet adresinden veya çağrı merkezinden ulaşılabiliyor.

Çevre Ve Şehircilik Bakanlığı, Halka Arz, Ekonomi, Finans, Emlak, Borsa, Son Dakika

Son Dakika Finans Ev sahibi olmak isteyenler dikkat! Gayrimenkul Sertifikası bugün halka arz oluyor - Son Dakika

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