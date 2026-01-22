Ev Sahipliği Oranı Artacak - Son Dakika
Ev Sahipliği Oranı Artacak

Ev Sahipliği Oranı Artacak
22.01.2026 18:53
Bakan Kurum, Türkiye'nin ev sahipliği oranını %65-70'e çıkarmayı hedefliyoruz dedi.

'HEDEFİMİZ, EV SAHİPLİĞİ ORANINI YÜZDE 65-70'LERE ÇIKARMAK'

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Türkiye'de ev sahipliği oranın yüzde 56 olduğunu ifade ederek, "Hedefimiz bunu yüzde 65-70'lere çıkarmak. İsviçre'de ev sahipliği oranı yüzde 43. Almanya'da yüzde 47. Ev sahipliği oranı ülkenin gelişmişliğiyle veya gelişmemişliğiyle alakalı değil. Bir süreç yaşandı. Burayı da görmezden gelmememiz lazım. Orta Doğu'da büyük bir savaş yaşandı. Yani bir ülke yok oldu. Bu ülkeden 4-5 milyon vatandaş geldi ve ensar Türk milletine sığındı. Evimizi açtık, kapımızı açtık. Pandemi oldu. O yetmedi, bir asırda yaşadığımız en büyük felaketi yaşadık. 800 bin ev yıkıldı. Şimdi neticede bu insanlar da ev sahibiydi, değildi, şu an olamadı. Yani o süreçte deprem sebebiyle olamadı. ve hala Orta Doğu'da yaşanan gelişmeleri hepimiz izliyoruz. Şimdi tüm bunlar ortadayken 'Türkiye Cumhuriyeti Devleti bir şey yapmıyor' demek çok hakkaniyetli bir bakış değil bir kere. Ev sahipliği oranını arttırmalı mıyız? Arttırmalıyız ama bizi Avrupa'yla kıyas ederken Avrupa'da nüfusun artmadığını da ifade etmek lazım. Avrupa yıllarca nüfusu artmayan bir konumda. Avrupa Birliği genelinde baktığımızda bu böyle. Türkiye'de nüfus artışı halen devam ediyor ve biz bu artışın az olmasından da şikayetçiyiz. Yani daha fazla olsun istiyoruz. Dolayısıyla elma ile elmayı kıyaslamak lazım" diye konuştu.

'455 BİN HAK SAHİBİNİN KONUTUNU BİTİRDİK'

CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal'ın "Deprem bölgesindeki konutların teslim edilmediği iddia ediliyor?" sorusu üzerine Bakan Kurum, "Sayın Vekilim, Hatay'a gittiniz mi, gördünüz mü? Hatay yerle bir olmuştu. Antakya'sı, Defne'si, Samandağı. Hatay genelinde hak sahibi olan 155 bin. Biz ne yapıyoruz? 200 bin yapıyoruz. Peki, biz neyi teslim ettik? Bunu bilmenizde fayda var. Bazı partiler bunu bilmeksizin; sadece eleştiri yapmak için konuşuyor ama yani gerçekten detayı bilerek konuşmak lazım. Sosyal konutları da sayarsanız biz orada 680 bin bağımsız bölüm yapıyoruz. Bakın bunun 80 binini sosyal konut, 600 bin şu an konut yapılıyor. Ama yerinde dönüşüm, ama kentsel dönüşüm, ama devletimizin desteğiyle yapılan konut. 455 bin hak sahibinin konutunu bitirmişiz, vermişiz. Hal böyleyken sırf milletin aklını karıştırmak adına 'Efendim faizle satılıyor' veya 'İşte bunlarla ilgili bu bedeller alınıyor' demenin kime ne faydası var? Yahu burası hepimizin ülkesi, hepimiz sahip çıkacağız" ifadelerini kullandı.

'CUMHURBAŞKANIMIZDAN TALİMAT ALMAKTAN GURUR DUYUYORUZ'

DEM Parti İzmir Milletvekili İbrahim Akın'ın, "Saraydan gelen bütün emir ve kararları Meclis'ten geçirmeye yönelik bir vekil topluluğundan utanıyorum" şeklindeki sözlerine de cevap veren Bakan Kurum, "'Saraydan gelen, sarayda oturan, sarayın talimatı' ifadesi bu komisyonun ruhuna, Meclis'in insicamına uymayan bir ifade. Burada hangi saraydan bahsediyorsunuz bilmiyorum; ama milletimizin evi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi. O külliyedeki Cumhurbaşkanımız, milletimizin oylarıyla seçildi. Yüzde 52 oy aldı. 24 yıldır da bu ülkenin 81 iline, hiçbir vatandaşımızı ayırt etmeksizin bu hizmetleri götürüyor. ve biz Sayın Cumhurbaşkanımızdan; bütün milletvekillerimiz, bütün belediye başkanlarımız istişare etmekten, gerektiğinde talimat almaktan da gurur duyuyoruz. Devletimizin lideridir, komutanıdır. Bu talimat alma konusunda, istişare etme konusunda bizim herhangi bir rahatsızlığımız yok. Siz ne kadar rahatsızlık duysanız da biz rahatsız olmuyoruz" dedi.

Kaynak: DHA

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.