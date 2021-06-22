EV VE BAHÇEDE 2 BİN 767 KÖK HİNT KENEVİRİ ELE GEÇİRİLDİ - Son Dakika

20 doları bir gecede 1.2 trilyon dolar oldu! Gerçek ortaya çıkınca dünyası başına yıkıldı

Kurban Bayramı tatili 11 gün olur mu? Turizmci can atıyor ama karşı çıkan birileri var

YALOVA'da, jandarmanın düzenlediği operasyonda evinde ve bahçesinde 2 bin 767 kök Hint keneviri yetiştiren Y.K. gözaltına alındı. Ele geçirilen Hint kenevirleri imha edildi.

Çiftlikköy ilçesine bağlı kırsal Burhaniye Mahallesi'nde yaşayan Y.K.'nin bahçesinde Hint keneviri yetiştirdiği bilgisine ulaşan İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, eve operasyon düzenledi. Y.K.'nin evi ve bahçesinde yapılan aramada, saksılar ve sebzeler arasına ekili 10 noktada toplam 2 bin 767 kök Hint keneviri ele geçirildi. Operasyonla, ele geçirilen kenevirle elde edilmesi planlanan yaklaşık 70 kilogram toz esrarın piyasaya sürülmesinin önlendiği belirtildi. Kenevirleri imha eden ekipler, gözaltına aldıkları şüphelinin evinde de kurusıkı tabanca buldu. Y.K., İl Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.