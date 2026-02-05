Ev ve Mutfak Eşyaları İhracatı Artıyor

Ev ve Mutfak Eşyaları Federasyonu (EVFED) Yönetim Kurulu Başkanı Güçlü Kaplangı, 2025 yılında EVFED'e bağlı olarak temsil edilen yedi sektörün Türkiye ihracatının yaklaşık yüzde 10'unu, ithalatının ise yüzde 6'sını gerçekleştirdiğini söyledi.

Kaplangı, AA muhabirine, EVFED'in temsil ettiği sektörlerin 2025 yılı faaliyetleri ile 2026 hedeflerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

EVFED'e bağlı sektörlerin geçen yıl 5 milyar dolar dış ticaret fazlası verdiğini belirten Kaplangı, mobilya, mutfak eşyaları, endüstriyel mutfak ve züccaciye gibi net dış ticaret fazlası veren sektörlere ek olarak, önceki yıllarda ithalatı daha yüksek olan aydınlatma sektörünün de 2025'te ihracatını artırarak dış ticaret fazlasına katkı vermeye başladığını vurguladı. Kaplangı, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Federasyonumuza yeni katılan Tesisat İnşaat Malzemecileri Derneği üyelerinin faaliyet alanı olan banyo, vitrifiye, seramik gibi ürünlerde de yine 1 milyar dolara yakın dış ticaret fazlası verdik. Bunun yanı sıra plastikte net ithalatçı olmamıza rağmen, önceki yıl 16 milyar dolar ithalata karşı 10 milyar dolar ihracat yapılırken, 2025 yılında 15 milyar dolar ithalata karşılık 11 milyar dolar ihracat gerçekleşti. Bu sektörlerdeki istihdamımız da bir milyonu geçti. Bir önceki yıl bu sayı 950 binlerdeydi. 2025 yılında 50-55 bin civarında yeni istihdam yarattık."

Büyümenin öngörüldüğü pazarlar

Ev ve mutfak eşyaları sektörünün 2026 yılı ihracat hedeflerine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Kaplangı, büyümenin öngörüldüğü pazarları ve sektörün gelecek yıl ihracattaki rekabet gücünün nasıl şekilleneceğini anlattı.

Büyümeyi özellikle Amerika pazarında planladıklarını vurgulayan Kaplangı, "Sadece ABD'de değil, tüm Amerika kıtasında büyümeyi hedefliyoruz. Avrupa pazarlarında zaten çok kuvvetliyiz. Bunun dışında geçtiğimiz yıl sonuçlanan anti-damping soruşturmasını çok fazla yara almadan atlattık. Bu sayede endüstriyel mutfak ve mutfak eşyalarında da büyüme ivmesi kazanacağımızı ümit ediyoruz." dedi.

Hedeflerinin Türkiye ihracatının yüzde 10'undan daha fazlasını gerçekleştirmek olduğunu ifade eden Kaplangı, ihracatta 27 milyar dolar seviyesinin üzerine çıkmayı amaçladıklarını belirtti.

"Amerika pazarına hazırlanmak için çok ciddi çalışmalar yaptık"

Kaplangı, AB ve ABD pazarlarında 2026'ya ilişkin talep görünümünü değerlendirerek, Türk üreticisinin ihracattaki payını nasıl artırabileceğine yönelik çalışmaları şöyle anlattı:

"Avrupa pazarıyla Türk pazarı arasında çok büyük bir fark yok. Buna Orta Doğu ve Kuzey Afrika pazarlarını da ekleyebiliriz. Ancak Amerika pazarında farklılıklar var. Biz metrik sistem kullanırken onlar emperyal ölçü sistemi kullanıyor. Bizde elektrik 220 volt, onlarda 110 volt. Dolayısıyla ürünlerimizin bu ülkelere sunulabilmesi için adaptasyon çalışmalarımızın tamamlanmış olması gerekiyor. Son 4 yılda özellikle belgelendirme konusunda ürünlerimizi Amerika pazarına hazırlamak için çok ciddi çalışmalar yaptık. Bu kapsamda belgeler alındı, ürünlerimiz çeşitli laboratuvarlarda test edildi ve pazarlara sunulmaya başlandı. Tüm sektörlerimiz Amerika pazarlarında farklı fuarlara katılarak, oradaki pazar payımızı artırmak ve özellikle Çin'den pazar payı almak için çalışmalarını yürütüyorlar."

"Markalaşmanın öneminin farkındayız"

Ev ve mutfak eşyaları ihracatında 2026'da büyümenin miktardan ziyade katma değer ve markalaşma üzerinden şekilleneceğini belirten Kaplangı, sektörün teknolojik, güvenilir, hijyenik ve kullanıcı dostu katma değerli ürünlerle dünya pazarlarında varlığını güçlendirmeye odaklandığını ifade etti.

Markalaşmanın önemi konusunda farkındalıklarının altını çizen Kaplangı, şunları söyledi:

"Artık Türkiye kişi başı milli geliriyle orta gelirli ülkeler seviyesine ulaştı. Önümüzdeki 5-10 yıl içinde yüksek gelirli ülkeler seviyesine ulaşacağını düşünüyoruz. Kişi başı gelirimizin 17 bin dolar seviyelerine geldiği bir dönemde artık katma değeri düşük, emek yoğun işler yerine katma değeri yüksek, güvenli, hijyenik, verimli ürünlere ve tasarıma yönelmemiz gerekiyor. Buna da başladık. Bizi Çin'den ayıran en önemli unsurlardan biri de bu. Dolayısıyla çıtamızı ürün kalitesi ve fiyat anlamında Avrupalı üreticilere doğru çekecek, Çin'den de uzaklaşacağız."

Kaplangı, 2026'da sektörel fuarlar ve uluslararası tanıtım faaliyetlerinin ihracat stratejisindeki rolüne ilişkin değerlendirmelerde de bulundu.

Türkiye'de ve yurt dışında düzenlenen uluslararası fuarların, sektör ürünlerinin alıcıyla buluşması açısından önemli pazarlama faaliyetleri olduğunu vurgulayan Kaplangı, "Bu yıl kasım ayında endüstriyel mutfak sektörümüz, Avrupa'nın en büyük ikinci fuarı olan 'Hostech by TUSİD'i düzenleyecek. Aydınlatma sektörümüzün yine kasımda, züccaciye sektörümüzün ise eylül ayında fuarları olacak. Türkiye'de dünyanın sayılı büyüklükteki fuarlarını gerçekleştirirken, aynı zamanda Avrupa ve Amerika'da da dünyanın en büyük fuarlarında katılımcı olarak yer alıyoruz." diye konuştu.

Kaplangı, ayrıca Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesi (UR-GE) projeleri ve işletmeden işletmeye (B2B) ticaret görüşmeleriyle ihracata ivme kazandırmayı hedeflediklerini sözlerine ekledi.