Ev yapmak için kazdıkları topraktan insan kemikleri çıktı - Son Dakika

Ev yapmak için kazdıkları topraktan insan kemikleri çıktı

14.04.2021 12:05

Antalya'da birçok ünlü otelin bulunduğu Kundu'da bir vatandaş ev yapmak için kazdığı toprakta insana ait kemik parçaları buldu. İhbar sonrasında yapılan çalışmalarda birden fazla mezara rastlandı. Arazideki araştırmalar devam ederken, çevre sakinleri sonuçları heyecanla beklediğini söyledi.

Önemli turizm bölgesi Kundu'da bir mahalle sakini, işçilerine geçici barınma alanı yaptırmak için kepçe çağırdı. Yapılacak olan ev için toprağı kazmaya başlayan operatör, insana ait kemik parçaları gördü. Devam edilen kazı işleminde toprak altından çeşitli kemiklerin çıktığını gören mahalle sakinleri durumu Antalya Müze Müdürlüğü ekiplerine bildirdi.

MEZAR KALINTILARINA RASTLADILAR

Ekipler tarafından yapılan hummalı çalışmada toprak altında mezar kalıntılarına rastlandı. İçerisinde bulunan kemik parçaları ise incelenmek üzere toplandı. Yaklaşık 1 ay süren kazı çalışmalarına ara verildi. Bulunan mezar ve kalıntılarının üzeri ise beyaz tül ile örtüldü. Kazı çalışmalarının tekrar devam edip etmeyeceği ise bilinmiyor.

Ev yapmak için kazdıkları arazide insana ait kemikler buldular

ARAŞTIRMALAR DEVAM EDİYOR

Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Mahalle Muhtarı Ali Karcı, "Bir vatandaşımız ev yapmak istemiş. Kepçe ile kazı yaparken kemik parçaları bulundu. Bize haber verdiler. Biz de müze müdürlüğü ekiplerine haber verdik. Şu ana kadar beklenilen bir şey çıkmadı. Biz de bekliyoruz. Bildiğim kadarı ile araştırmalar devam ediyor. Biz de merak ettik. Mahalle olarak heyecanlandık. Kazı çalışmalarını yakından da izledik" açıklamasına yer verdi.

"BİZ DE MERAKLA SONUCU BEKLİYORUZ"

Mahalle sakini Fuat Aydın ise "Burada kazı çalışması yapıldı. Biz de heyecanlandık. 4-5 tane mezar bulunmuş. Çalışmaları izleyemedik. Gerekli çalışmalar devam ediyor. Sanırım çalışmalar devam edecek. Merakla biz de sonucunu bekliyoruz" dedi.

Ev yapmak için kazdıkları arazide insana ait kemikler buldular
Ev yapmak için kazdıkları arazide insana ait kemikler buldular
Ev yapmak için kazdıkları arazide insana ait kemikler buldular
Ev yapmak için kazdıkları topraktan insan kemikleri çıktı

Antalya, Turizm, Müze, Güncel, Son Dakika

Kaynak: SonDakika.com

Son Dakika Güncel Ev yapmak için kazdıkları topraktan insan kemikleri çıktı - Son Dakika


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