Evciler'den Kısa Kısa

Evciler Köylere Hizmet Götürme Birliği
meclis toplantısı, Kaymakam Abdullah Yüksel başkanlığında yapıldı.
Evciler Kaymakamlığı toplantı salonundaki toplantıya, birlik meclis üyeleri katıldı.
Hayata geçirilecek projelerin istişare edildiği toplantıda konuşan Kaymakam Abdullah Yüksel, "Önceliğimiz her zaman köylerimizdir. Köy yerlerinde yaşayan, çiftçilerimiz, köylü vatandaşlarımız bizim için çok önemli. Onlara en iyi hizmeti kaymakamlık olarak sunmalıyız." dedi.
Konuşmanın ardından ise gündem maddeleri tek tek görüşüldü.
Evciler'de şehit ailelerine ziyaret
Evciler Kaymakamı Abdullah Yüksel, Evciler Belediye Başkanı Saim Özer
, İlçe Jandarma
Komutanı Astsubay Başçavuş Barış Yalabık, İlçe Emniyet Amiri Oğuzhan Sarıoğlu ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) Müdürü Ergün Yurttaş, ilçeye bağlı Baraklı köyünde şehit ailesini ziyaret etti.
Şehit Ali Serttaş
'ın ailesinin istek ve taleplerini dinleyen Yüksel, her zaman şehit aileleri ve gazilerin yanında olduklarını söyledi.
Yüksel, "Devletimiz her zaman şehit aileleri ve gazilerin dert ve sorunlarıyla ilgilenmiştir. Aziz şehitlerimiz ve kahraman gazilerimize çok şeyler borçluyuz. Bu sebeple onlar için ne yapsak azdır." dedi.