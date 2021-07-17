Evde cansız bedenleri bulunan çiftin ölümünde zehirlenme şüphesi - Son Dakika

Evde cansız bedenleri bulunan çiftin ölümünde zehirlenme şüphesi

KASTAMONU'nun Tosya ilçesinde Şerife ve eşi Hasan Erbaş, kızları tarafından evde ölü bulundu.

KASTAMONU'nun Tosya ilçesinde Şerife ve eşi Hasan Erbaş, kızları tarafından evde ölü bulundu. Bahar Erbaş, anne ve babasının yemekte mantar yediğini söyledi. Çiftin ölüm nedeni, zehirlenme şüphesi üzerine yapılacak otopsiyle belirlenecek. Tosya'ya bağlı Dilküşah Mahallesi'nde oturan Şerife ve Hasan Erbaş çifti, sabah uyanan kızları Bahar Erbaş tarafından odalarında hareketsiz yatarken bulundu. Erbaş'ın haber vermesiyle eve sağlık ekibi sevk edildi. Erbaş çiftinin, sağlık görevlilerince yapılan kontrolde, yaşamını yitirdiği belirlendi. Büyük üzüntü yaşayan Bahar Erbaş da anne ve babasının dün akşam yemeğinde mantar yediğini söyledi. Evde yapılan incelemeler sonrası çiftin cansız bedenleri, Tosya Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Erbaş çiftinin ölüm nedeni, mantar zehirlenmesi şüphesi üzerine yapılacak otopsiyle belli olacak.



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